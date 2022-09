3. Liga, Gruppe 1 - Rupperswil gewinnt klar gegen Schöftland

Döttingen Bitteres Ende nach 93 Jahren: Traditionsfirma schliesst – über 70 Mitarbeitende verlieren Stelle

Das wirtschaftliche Umfeld zwingt den Holzverarbeitungsbetrieb Hess & Co AG in Döttingen in die Knie. Das Unternehmen, auf dessen Know-how auch Skistar Beat Feuz zählte, wird seine Produktion bis Ende Januar 2023 stilllegen. Davon betroffen sind 74 Mitarbeitende. Der Geschäftsleiter erklärt die Gründe.