3. Liga, Gruppe 1 Rupperswil gewinnt deutlich gegen Seon Rupperswil gewinnt am 14.05.2022, 10.41 Uhr

(chm)

Freitag

auswärts gegen Seon 4:1.

Das Skore eröffnete Valdrin Dvorani in der 13. Minute. Er traf für Rupperswil zum 1:0. Justin Brahimaj sorgte in der 34. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Rupperswil. Claudio Ott baute in der 65. Minute die Führung für Rupperswil weiter aus (3:0).

In der 71. Minute verkleinerte Davide Serratore den Rückstand von Seon auf 1:3. Erion Rrafshi schoss das 4:1 (78. Minute) für Rupperswil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Seon sah Matheus Vercillo Cardoso (38.) die rote Karte. Gelb erhielt Matheus Vercillo Cardoso (38.). Bei Rupperswil erhielten Luis Wyrsch (48.), Claudio Ott (55.) und Joël Hauser (70.) eine gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Rupperswil eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.9 pro Spiel. Das bedeutet, dass Rupperswil die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Seon ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.4 Tore pro Partie (Rang 12).

Rupperswil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 22 Punkten auf Rang 10. Rupperswil hat bisher sechsmal gewonnen, zwölfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Rupperswil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Rohr 1 (Platz 14). Die Partie findet am 22. Mai statt (11.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Nach der Niederlage büsst Seon einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 22 Punkten auf Rang 11. Seon hat bisher siebenmal gewonnen, 14mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Seon spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Erlinsbach 1 (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 22. Mai (15.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Seon 1 - FC Rupperswil 1 1:4 (0:2) - Zelgli, Seon – Tore: 13. Valdrin Dvorani 0:1. 34. Justin Brahimaj 0:2. 65. Claudio Ott 0:3. 71. Davide Serratore 1:3. 78. Erion Rrafshi 1:4. – Seon: Gian Andri Gloor, Ali Rezai, Roger Suter, Branko Batinic, Fabian Zeig, Manuel Keller, Janik Lüscher, Matheus Vercillo Cardoso, Kristijan Roskovic, Davide Serratore, Raoul Valenti. – Rupperswil: Matthias Fankhauser, Remo Bünzli, Jonathan Vontobel, Josia Lutz, Davide Cerbone, Justin Brahimaj, Raphael Aeberhard, Luis Wyrsch, Gabriel Ganarin, Lars Schurtenberger, Valdrin Dvorani. – Verwarnungen: 38. Matheus Vercillo Cardoso, 48. Luis Wyrsch, 55. Claudio Ott, 70. Joël Hauser – Ausschluss: 38. Matheus Vercillo Cardoso.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2022 10:38 Uhr.