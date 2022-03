4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Rudolf Berisha rettet Kölliken einen Punkt gegen Merenschwand 2:2 lautet das Resultat zwischen Kölliken und Merenschwand. Die Teams teilen sich die Punkte. Für Kölliken ist es bereits das dritte Unentschieden in drei Spielen. 26.03.2022, 08.15 Uhr

(chm)

Kölliken geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 94. Minute doch noch einen Punkt.

Den Auftakt machte Marc Berli, der in der 7. Minute für Merenschwand zum 1:0 traf. Der Ausgleich für Kölliken fiel in der 45. Minute (Astrit Ukaj). Damian Stöckli erzielte in der 63. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Merenschwand.

Kölliken gelang der Ausgleich in letzter Minute, als Rudolf Berisha in der 94. Minute zum 2:2 traf.

Bei Merenschwand erhielten Simon Bächler (55.), Sandro Scherer (86.) und Luca Nietlispach (96.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Kölliken, nämlich für Endrit Rrustemaj (65.).

In der Tabelle steht Kölliken nach dem dritten Spiel auf Rang 6 (zwei Punkte). Kölliken spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Schinznach Bad. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (18.30 Uhr, Sportplatz Schachen, Schinznach).

In der Tabelle steht Merenschwand nach dem zweiten Spiel auf Rang 7 (ein Punkt). Im nächsten Spiel kriegt es Merenschwand zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Othmarsingen 2 zu tun. Das Spiel findet am 1. April statt (20.00 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

Telegramm: FC Kölliken 2b - FC Merenschwand 1 2:2 (1:1) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 7. Marc Berli 0:1. 45. Astrit Ukaj 1:1. 63. Damian Stöckli 1:2. 94. Rudolf Berisha 2:2. – Kölliken: Ben Jonas Bärtschinger, Ali Safari, Samuel Müller, Marco Bieri, Endrit Rrustemaj, Ibrahim Sinani, Fabio Farina, Ardit Kukeli, Alban Kukeli, Rudolf Berisha, Astrit Ukaj. – Merenschwand: Marco Pielli, Marco Pasquarelli, Giovanni D Elena, Simon Bächler, Jeremias Bächler, Damian Stöckli, Luca Nietlispach, Fabio Käppeli, Giuseppe Bretti, Jann Stutz, Marc Berli. – Verwarnungen: 55. Simon Bächler, 65. Endrit Rrustemaj, 86. Sandro Scherer, 96. Luca Nietlispach.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde: FC Niederwil 2 - FC Leibstadt 0:3, FC Kölliken 2b - FC Merenschwand 1 2:2, FC Othmarsingen 2 - FC Mutschellen 3 2:2

Tabelle: 1. FC Leibstadt 3 Spiele/6 Punkte (7:1). 2. FC Bremgarten 2 2/3 (5:3), 3. FC Suryoye Wasserschloss 1 2/3 (5:4), 4. FC Sarmenstorf 2b 2/3 (4:3), 5. FC Mutschellen 3 3/2 (4:4), 6. FC Kölliken 2b 3/2 (4:4), 7. FC Merenschwand 1 2/1 (2:2), 8. FC Othmarsingen 2 3/1 (5:6), 9. FC Juventina Wettingen 1/0 (0:0), 10. FC Brugg 2 1/0 (0:0), 11. FC Mellingen 2a 2/0 (1:4), 12. FC Schinznach Bad 2/0 (4:5), 13. FC Niederwil 2 3/0 (3:8), 14. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a [[t.gp]]/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2022 09:12 Uhr.