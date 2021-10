4. Liga, Gruppe 1 Rothrist siegt gegen Entfelden – Premtim Beqaj entscheidet Spiel Sieg für Rothrist: Gegen Entfelden gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1. 17.10.2021, 22.07 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Rothrist gelang Premtim Beqaj in der 36. Minute. In der 15. Minute hatte Nicola Suter Rothrist in Führung gebracht. Der Ausgleich für Entfelden fiel in der 25. Minute durch Roman Hägi.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rothrist erhielten Semir Elkaz (71.) und Leonardo Antonio Ferreira Costa (93.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Entfelden erhielt: Dario Schaller (51.)

Rothrist hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 36 Tore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match.

Mit dem Sieg rückt Rothrist um einen Platz nach vorne. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Rothrist hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rothrist spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Gränichen 2 (Platz 7). Das Spiel findet am 23. Oktober statt (20.15 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Für Entfelden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 11. Für Entfelden war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Entfelden tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von SC Zofingen 2 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Telegramm: FC Rothrist 2 - FC Entfelden 2 2:1 (2:1) - Stampfi, Rothrist – Tore: 15. Nicola Suter 1:0. 25. Roman Hägi 1:1. 36. Premtim Beqaj 2:1. – Rothrist: Argjend Salcaj, Dominik Siegrist, Semir Elkaz, Minas Iakovidis, Premtim Beqaj, Joel Fernandes Teixeira, Leonardo Antonio Ferreira Costa, Klevis Bekjiri, Furkan Bulut, Agon Jasharaj, Nicola Suter. – Entfelden: Remo Kugler, Pascal Stierli, Christoph Baumann, Lukas Marty, Aris Montagnolo, Amar Kospo, Dario Schaller, Nedim Huskic, Mathis Pichler, Davide Procopio, Roman Hägi. – Verwarnungen: 51. Dario Schaller, 71. Semir Elkaz, 93. Leonardo Antonio Ferreira Costa.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b - FC Masis Aarau 2:3, FC Suhr 2 - FC Muhen 1 2:2, FC Aarau - SC Schöftland 3 3:3, FC Rothrist 2 - FC Entfelden 2 2:1, FC Kölliken 2a - FC Ljiljan 1:3

Tabelle: 1. SC Zofingen 2 10 Spiele/21 Punkte (28:12). 2. FC Oftringen 2 11/21 (24:19), 3. FC Masis Aarau 11/21 (40:26), 4. FC Aarburg 1 11/21 (31:19), 5. FC Muhen 1 12/21 (32:28), 6. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 12/20 (26:20), 7. FC Gränichen 2 10/19 (30:12), 8. SC Schöftland 3 12/18 (28:20), 9. FC Rothrist 2 12/16 (36:36), 10. FC Suhr 2 11/15 (29:28), 11. FC Entfelden 2 12/11 (15:25), 12. FC Kölliken 2a 12/8 (25:44), 13. FC Aarau 10/6 (14:23), 14. FC Ljiljan 12/4 (18:64).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 22:03 Uhr.

