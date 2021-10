3. Liga, Gruppe 1 Rothrist setzt Siegesserie auch gegen Othmarsingen fort Rothrist reiht Sieg an Sieg: Gegen Othmarsingen hat das Team am Sonntag bereits den zwölften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:1 17.10.2021, 18.43 Uhr

(chm)

Estany De Sousa Feijo eröffnete in der 40. Minute das Skore, als er für Othmarsingen das 1:0 markierte. Rothrist glich in der 44. Minute durch Michele Scioscia aus. Der gleiche Michele Scioscia war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Rothrist verantwortlich. Er traf erneut in der 70. Spielminute.

In der 77. Minute baute Avni Halimi den Vorsprung für Rothrist auf zwei Tore aus (3:1). Mit einem weiteren Tor erhöhte Avni Halimi für Rothrist auf 4:1. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade neun Minuten. Es war ein Elfmeter.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Rothrist gab es vier gelbe Karten. Bei Othmarsingen erhielten Estany De Sousa Feijo (27.) und Manuel Bürgisser (90.) eine gelbe Karte.

Dass Rothrist viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen zwölf Spielen hat Rothrist durchschnittlich 3.9 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Rothrist bleibt Leader: Nach zwölf Spielen hat das Team 36 Punkte. Rothrist feiert mit dem Sieg gegen Othmarsingen bereits den zwölften Sieg der Saison. Das Team hat dreimal zuhause und neunmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Im nächsten Spiel trifft Rothrist daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Seon 1. Die Partie findet am Freitag (22. Oktober) statt (20.15 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Mit der Niederlage rückt Othmarsingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 18 Punkten neu Platz 7. Othmarsingen hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Othmarsingen in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Buchs 1. Die Partie findet am Freitag (22. Oktober) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Othmarsingen 1 - FC Rothrist 1 1:4 (1:1) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 40. Estany De Sousa Feijo 1:0. 44. Michele Scioscia 1:1. 70. Michele Scioscia 1:2. 77. Avni Halimi 1:3. 86. Avni Halimi (Penalty) 1:4. – Othmarsingen: Leeroy Schlatter, Luka Ilceski, Manuel Bürgisser, Nue Dushaj, Dominic Volger, Hajrullah Murati, Kaliston Thiruchelvam, Jeton Bushaj, Shpejtim Berisha, Jonath Chandramohan, Estany De Sousa Feijo. – Rothrist: Patrick Wullschleger, Michele Scioscia, Patrik Dibrani, Rexhep Thaqi, Samuel Fernandes Da Silva, Dardan Basha, Pascal Nützi, Avni Halimi, Leart Metaj, Michal Rakovan, Blerim Bekteshi. – Verwarnungen: 22. Samuel Fernandes Da Silva, 27. Estany De Sousa Feijo, 27. Blerim Bekteshi, 28. Patrik Dibrani, 90. Rexhep Thaqi, 90. Manuel Bürgisser.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Othmarsingen 1 - FC Rothrist 1 1:4, FC Beinwil am See 1 - FC Buchs 1 2:3

Tabelle: 1. FC Rothrist 1 12 Spiele/36 Punkte (47:9). 2. FC Entfelden 1 12/33 (45:12), 3. FC Buchs 1 12/27 (25:16), 4. FC Beinwil am See 1 12/20 (23:21), 5. FC Erlinsbach 1 11/18 (20:22), 6. FC Frick 1b 12/18 (23:30), 7. FC Othmarsingen 1 12/18 (32:24), 8. FC Lenzburg 2 12/14 (23:25), 9. FC Rupperswil 1 12/14 (20:20), 10. FC Küttigen 2 12/14 (18:23), 11. FC Seon 1 12/13 (31:32), 12. SC Schöftland 2 12/10 (20:37), 13. HNK Adria Aarau 12/4 (9:42), 14. FC Rohr 1 11/1 (14:37).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 18:40 Uhr.

