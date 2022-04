4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Remo Ducret führt Spreitenbach mit drei Toren zum Sieg gegen Windisch Spreitenbach holt gegen Windisch zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellensechste gewinnt am Freitag gegen den Tabellen-14. 4:1. 04.04.2022, 22.52 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Remo Ducret für Spreitenbach. In der 14. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 73. Minute brachte Rohat Nur Spreitenbach mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Remo Ducret baute in der 80. Minute die Führung für Spreitenbach weiter aus (3:0).

Nur fünf Minuten später traf Remo Ducret erneut, so dass es in der 85. Minute 4:0 für Spreitenbach hiess. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Albin Kolica in der 88. Minute für Windisch auf 1:4.

Bei Windisch erhielten Nikola Tasic (22.), Blerim Ramadani (63.) und Rafael Jakob (86.) eine gelbe Karte. Bei Spreitenbach erhielten Valon Qoraj (33.) und Isen Veselji (40.) eine gelbe Karte.

Spreitenbach hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3 Mal pro Partie.

Die Abwehr von Windisch kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 10 Tore in drei Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.3 Toren pro Spiel (Rang 13).

In der Tabelle verbessert sich Spreitenbach von Rang 6 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Für Spreitenbach ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und nie auswärts gewonnen.

Spreitenbach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Bünz-Maiengrün 1 (Platz 7). Diese Begegnung findet am 9. April statt (17.00 Uhr, Zinsmatten, Hägglingen).

In der Tabelle liegt Windisch weiterhin auf Rang 14. Das Team hat null Punkte. Windisch hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Windisch trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Falke Lupfig (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 7. April (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

Telegramm: FC Spreitenbach 1a - FC Windisch 2 4:1 (1:0) - Mittlerzelg, Spreitenbach – Tore: 14. Remo Ducret 1:0. 73. Rohat Nur 2:0. 80. Remo Ducret 3:0. 85. Remo Ducret 4:0. 88. Albin Kolica 4:1. – Spreitenbach: Isen Veselji, Ahmet Sarican, Francesco Procopio, Valon Qoraj, Gentian Gavazaj, Enes Bunjaku, Rohat Nur, Remo Ducret, Xhemail Rulani, Angelo Gerber, Burim Lufi. – Windisch: Dario Accardi, Benjamin Linder, Blerim Ramadani, Sinthuyan Ravindrarajah, Manuel Killer, Sabarees Chandran, Rafael Jakob, Nikola Tasic, Ivan Battista, Eduard Lleshaj, Albin Kolica. – Verwarnungen: 22. Nikola Tasic, 33. Valon Qoraj, 40. Isen Veselji, 63. Blerim Ramadani, 86. Rafael Jakob.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

