4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Rafael Kobel rettet Muhen einen Punkt gegen Masis Aarau Im Spiel zwischen Masis Aarau und Muhen hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3. 30.04.2022, 16.33 Uhr

Masis Aarau ging durch Tore von Marco Patane (19., 60.) und Marco De Giorgi (51.) bis in die 60. Minute 3:0 in Führung. Dies sollten aber alle Tore bleiben für Masis Aarau.

Nach einer Aufholjagd gelang Muhen in letzter Minute noch der Ausgleich. In der 62. Minute verkleinerte Nils Amrein den Rückstand von Muhen auf 1:3. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Die 79. Minute brachte für Muhen den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Simon Keisker. Für den späten Ausgleich für Muhen sorgte Rafael Kobel, der in der 90. Minute das Tor zum 3:3 erzielte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Masis Aarau erhielt: Darwin Neumann (40.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Muhen, Blerjan Zeqa (10.) kassierte sie.

Masis Aarau hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Offensive 22 Tore erzielte.

Masis Aarau bleibt trotz dem Unentschieden Leader Die Mannschaft steht nach acht Spielen bei 17 Punkten. Masis Aarau hat bisher fünfmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Masis Aarau geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Gränichen 2 (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (18.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Für Muhen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 11. Muhen hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Muhen spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Zofingen 2 (Platz 6). Das Spiel findet am Dienstag (3. Mai) statt (20.00 Uhr, Breite/Gemeinde, Muhen).

Telegramm: FC Masis Aarau - FC Muhen 1 3:3 (1:0) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 19. Marco Patane 1:0. 51. Marco De Giorgi 2:0. 60. Marco Patane 3:0. 62. Nils Amrein (Penalty) 3:1.79. Simon Keisker 3:2. 90. Rafael Kobel 3:3. – Masis Aarau: Alen Asadurian, Stefan Hadad, Darwin Neumann, Andry Gutiérrez, Nicolas Ott, Sascha Salzmann, Christopher Hadodo, Manuel Pitaqaj, Alessio Melis, Marco Patane, Marco De Giorgi. – Muhen: Renato von Rohr, Sherom Lüscher, Marco Lüscher, Rafael Kobel, Robin Reding, Pascal Müller, Nick Ledergerber, Lukas Keisker, Jean Luc Stecher, Nico Keisker, Blerjan Zeqa. – Verwarnungen: 10. Blerjan Zeqa, 40. Darwin Neumann.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

