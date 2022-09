3. Liga, Gruppe 2 Pflichtsieg für Würenlingen gegen Mutschellen – Siegtreffer in allerletzter Minute Sieg für den Tabellenfünften: Würenlingen lässt am Freitag zuhause beim 3:2 gegen Mutschellen (Rang 13) nichts anbrennen. 17.09.2022, 17.05 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Marco Takac für Würenlingen. In der 11. Minute traf er zum 1:0. Es handelte sich um einen Penalty. Für Gleichstand sorgte das Eigentor von Kevin Häuselmann in der 23. Minute. Es war der 1:1-Ausgleich für Mutschellen. Gion Andri Thoma schoss Mutschellen in der 29. Minute zur 2:1-Führung.

Per Elfmeter glich Marco Takac das Spiel in der 60. Minute für Würenlingen wieder aus. Kurz vor Schluss, in der 92. Minute traf Luis Künzi zum 3:2-Siegestreffer für Würenlingen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Würenlingen erhielten Domenique Thiel (15.) und Noah Scharler (56.) eine gelbe Karte. Mutschellen blieb ohne Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Mutschellen ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.7 (Rang 11).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Würenlingen. 13 Punkte bedeuten Rang 4. Würenlingen hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Würenlingen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Bremgarten. Die Partie findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Für Mutschellen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 13. Für Mutschellen war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Mutschellen verlor zudem erstmals zuhause.

Mit dem sechstplatzierten FC Kappelerhof kriegt es Mutschellen als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 24. September statt (20.00 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Würenlingen - FC Mutschellen 2 3:2 (1:2) - Kuhgässli, Würenlingen – Tore: 11. Marco Takac (Penalty) 1:0.23. Eigentor (Kevin Häuselmann) 1:1.29. Gion Andri Thoma 1:2. 60. Marco Takac (Penalty) 2:2.92. Luis Künzi 3:2. – Würenlingen: Lian Nyffenegger, Blagoja Tanaskoski, Erzon Behluli, Marcel Kramp, Kevin Häuselmann, Noah Scharler, Igor Rafal Freitas, Ali Ekber Topal, Domenique Thiel, Marco Takac, Milkias Asrat. – Mutschellen: Laurent Schmid, Fabian Lopes Tavares, Nico Jud, Fabio Costa, Saviano D Incau, Robin Blattmann, Cédric Eckert, Gion Andri Thoma, Gianluca Costa, Marlon Miguel, Edward Duah. – Verwarnungen: 15. Domenique Thiel, 56. Noah Scharler.

