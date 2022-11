4. Liga, Gruppe 4 Pflichtsieg für Wettingen gegen Suryoye Wasserschloss – Hugo Daniel Dias Goncalves mit Last-Minute-Treffer Wettingen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Suryoye Wasserschloss: Der Tabellenvierte siegt zuhause 4:3 gegen den Tabellenelften. 01.11.2022, 10.22 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Görkem Köse in der 8. Minute. Er traf für Wettingen zum 1:0. Suryoye Wasserschloss glich in der 16. Minute durch Dario Profeta aus. Jack Akes traf in der 35. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Suryoye Wasserschloss.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 42. Minute, als Robin Fischer für Wettingen traf. In der 43. Minute gelang Luis Da Costa der Führungstreffer zum 3:2 für Wettingen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 46, als Jack Akes für Suryoye Wasserschloss erfolgreich war. Per Penalty traf Hugo Daniel Dias Goncalves in der 91. Minute zur 4:3-Führung für Wettingen.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Suryoye Wasserschloss. Eine Verwarnung gab es für Wettingen, nämlich für Stefano Imbrogno (64.).

Die Offensive von Wettingen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.9 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 4 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Wettingen. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Wettingen hat bisher neunmal gewonnen und viermal verloren.

Für Wettingen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Suryoye Wasserschloss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 11. Suryoye Wasserschloss hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Suryoye Wasserschloss zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SV Würenlos. Das Spiel findet am Dienstag (1. November) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Wettingen 2 - FC Suryoye Wasserschloss 4:3 (3:3) - Kreuzzelg, Wettingen – Tore: 8. Görkem Köse 1:0. 16. Dario Profeta 1:1. 35. Jack Akes 1:2. 42. Robin Fischer 2:2. 43. Luis Da Costa 3:2. 46. Jack Akes 3:3. 91. Hugo Daniel Dias Goncalves (Penalty) 4:3. – Wettingen: Lars Ostermann, Till Käser, Noel Baumann, Jannis Ramp, Robin Fischer, Stefano Imbrogno, Fabiano Coluccia, Dino Mujcic, Luis Da Costa, Görkem Köse, Massimo Montalto. – Suryoye Wasserschlos: Youssef Chukro, Emanuel Bahnan, Devin Petrus, Hanna Malke, Giorgis Yacoub, Jack Akes, Dario Profeta, Gabriel Alacam, Matios Bahnan, Tobias Schneider, Elias Kass. – Verwarnungen: 41. Dario Profeta, 51. Scharbel Gösteris, 64. Stefano Imbrogno, 89. Youssef Chukro, 91. Jack Akes.

