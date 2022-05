4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Pflichtsieg für Veltheim gegen Windisch – Später Siegtreffer durch Deyan Vetter Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 8) ist Veltheim am Freitag seiner Favoritenrolle gegen Windisch gerecht geworden und hat auswärts 4:3 gewonnen. 08.05.2022, 00.22 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Gian Furter, der in der 6. Minute für Veltheim zum 1:0 traf. In der 16. Minute traf Sabarees Chandran ins eigene Gehäuse. Damit lag Veltheim mit zwei Toren im Vorsprung. Veltheim erhöhte in der 36. Minute seine Führung durch Gian Furter weiter auf 3:0.

Sinthuyan Ravindrarajah verkürzte in der 41. Minute den Rückstand von Windisch auf 1:3. Windisch kam in der 65. Minute auf ein Tor heran, als Dario Valentino per Elfmeter zum 2:3 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 82, als Anselme Ouattara für Windisch erfolgreich war. In den Schlussminuten machte Deyan Vetter alles klar. Sein Treffer in der 86. Minute zum 4:3 sicherte Veltheim den Sieg.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Windisch gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Eduard Lleshaj (88.) und Blerim Ramadani (95.). Ausserdem gab es bei Windisch weitere fünf gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Veltheim, Philipp Kläy (91.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Veltheim zu den Besten: Total liess das Team 13 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.6 Toren pro Spiel (Rang 2).

Veltheim rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Das Team hat nach acht Spielen 19 Punkte auf dem Konto. Das Team verbessert sich um einen Platz. Für Veltheim ist es der zweite Sieg in Serie.

Veltheim spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Bünz-Maiengrün 1 (Platz 6). Das Spiel findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

Für Windisch hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 8. Windisch hat bisher dreimal gewonnen und fünfmal verloren.

Windisch spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Klingnau 2 (Platz 10). Die Partie findet am 14. Mai statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Telegramm: FC Windisch 2 - FC Veltheim AG 3:4 (1:3) - Dägerli, Windisch – Tore: 6. Gian Furter 0:1. 16. Eigentor (Sabarees Chandran) 0:2.36. Gian Furter 0:3. 41. Sinthuyan Ravindrarajah 1:3. 65. Dario Valentino (Penalty) 2:3.82. Anselme Ouattara 3:3. 86. Deyan Vetter 3:4. – Windisch: Dario Accardi, Dario Valentino, Bosko Todorovic, Sinthuyan Ravindrarajah, Manuel Killer, Sabarees Chandran, Rafael Jakob, Eduard Lleshaj, Anselme Ouattara, Adriel Batista, Luigi Lleshaj. – Veltheim: Nicolas Peterhans, Tobias Kummer, Nicola Hersche, Nils Freiburghaus, Dario Schmid, Sandro Heimgartner, Nicola Marfurt, Cyrill Huber, Deyan Vetter, Stefan Ott, Gian Furter. – Verwarnungen: 71. Eduard Lleshaj, 91. Philipp Kläy, 91. Dario Accardi, 93. Adriel Batista, 93. Albin Kolica, 93. Blerim Ramadani – Ausschlüsse: 88. Eduard Lleshaj, 95. Blerim Ramadani.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2022 18:19 Uhr.