2. Liga AFV Pflichtsieg für Suhr gegen Gränichen Suhr holt gegen Gränichen zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellensiebte gewinnt am Freitag gegen den Tabellen-16. 3:1. 09.04.2022, 01.17 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Michael Koch für Suhr. In der 46. Minute traf er zum 1:0. Per Penalty erhöhte Emir Sinanovic in der 58. Minute zum 2:0 für Suhr. Lavdim Shala sorgte in der 65. Minute für Gränichen für den Anschlusstreffer zum 1:2. Das letzte Tor der Partie fiel in der 92. Minute, als Michael Koch für Suhr auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Suhr. Bei Gränichen erhielten Colin Galligani (10.), Manuel Peter (34.) und Luca Carlino (57.) eine gelbe Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Suhr. 31 Punkte bedeuten Rang 6. Suhr hat bisher zehnmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Suhr geht es auswärts gegen FC Lenzburg (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am Mittwoch (13. April) statt (20.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Gränichen verharrt nach der Niederlage auf dem 16. Und damit letzten Platz. Gränichen hat bisher einmal gewonnen, 14mal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Wohlen 2 kriegt es Gränichen als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Mittwoch (13. April) statt (20.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: FC Suhr - FC Gränichen 3:1 (0:0) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 46. Michael Koch 1:0. 58. Emir Sinanovic (Penalty) 2:0.65. Lavdim Shala 2:1. 92. Michael Koch 3:1. – Suhr: Dominik Stutzer, Igor Miranda de Sousa, Thomas Wernli, Loris Desando, Yusuf Camkiran, Ahmet Ceker, Serkan Topal, Michael Koch, Sven Käser, Emir Sinanovic, Steve Ejims. – Gränichen: Luca Carlino, Armin Züllig, Dario Muscia, Florian Müller, Tobias Müller, Dominik Trost, Lavdim Shala, Colin Galligani, Arbnor Sejdiu, Manuel Peter, Robin Ettle. – Verwarnungen: 10. Colin Galligani, 13. Igor Miranda de Sousa, 19. Michael Koch, 32. Serkan Topal, 34. Manuel Peter, 57. Luca Carlino, 85. Ahmet Ceker.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

