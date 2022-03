2. Liga AFV Pflichtsieg für Schönenwerd-Niedergösgen gegen Niederwil Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 6 vs. 14) ist Schönenwerd-Niedergösgen am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Niederwil gerecht geworden und hat auswärts 3:2 gewonnen. 27.03.2022, 14.42 Uhr

Niederwil ging zunächst in Führung, als Marino Feurer in der 15. Minute traf. Dann glich aber Ryan Hügi (44.) für Schönenwerd-Niedergösgen aus. Simon Bürge in der 50. Minute und Ryan Hügi in der 66. Minute brachten Schönenwerd-Niedergösgen sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Niederwil noch auf 2:3 heran. Nico Gautschi war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 86. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Schönenwerd-Niedergösgen, nämlich für Stephane Malundama (79.). Die einzige gelbe Karte bei Niederwil erhielt: Jamie Specker (70.)

Zahlreiche Gegentore sind für Niederwil ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 14).

Schönenwerd-Niedergösgen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 30 Punkten auf Rang 4. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Schönenwerd-Niedergösgen tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Sarmenstorf an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (17.30 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Für Niederwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 14. Für Niederwil ist es bereits die elfte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Niederwil gingen unentschieden aus.

Niederwil tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Windisch an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 1. April statt (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

Telegramm: FC Niederwil - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2:3 (1:1) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 15. Marino Feurer 1:0. 44. Ryan Hügi 1:1. 50. Simon Bürge 1:2. 66. Ryan Hügi 1:3. 86. Nico Gautschi 2:3. – Niederwil: Levin Gratwohl, Rafael Schertenleib, Casey Specker, Luca Angst, Livio Rey, Damian Wüthrich, Noah Schwegler, Raphael Peterhans, Valentin Gashi, Marino Feurer, Fabrice Rätz. – Schönenwerd-Niedergö: Michael Simic, Raphael Malundama, Ryan Hügi, Luca Liloia, Fabio Liloia, Dominik Nünlist, Stephane Malundama, Jonas Hunkeler, Alessandro Grimaldi, Fabio Lo Priore, Simon Bürge. – Verwarnungen: 70. Jamie Specker, 79. Stephane Malundama.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

