4. Liga, Gruppe 1 Pflichtsieg für Oftringen gegen Ljiljan Sieg für den Tabellensiebten: Oftringen lässt am Montag zuhause beim 4:2 gegen Ljiljan (Rang 14) nichts anbrennen. 21.09.2021, 09.12 Uhr

(chm)

Emir Rakovic eröffnete in der 16. Minute das Skore, als er für Oftringen das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 45. Minute brachte Rafaël Erb Oftringen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Der Anschlusstreffer für Ljiljan zum 1:2 kam in der 49. Minute. Verantwortlich dafür war Elvedin Kazaferovic.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 54. Minute, als Berat Avmeti für Ljiljan traf. Rafaël Erb traf in der 61. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Oftringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 90. Minute, als Ahmed Abdic für Oftringen auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Oftringen sah Francesco Pichierri (40.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Francesco Pichierri (31.) und Kagan Temircan (65.). Gelbe Karten gab es bei Ljiljan für Berat Avmeti (32.), Benjamin Huskic (37.) und Anel Ljubijankic (75.).

Die Abwehr von Ljiljan kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 6.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 14).

Oftringen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um fünf Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 2. Oftringen hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Oftringen auf fremdem Terrain mit SC Schöftland 3 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Samstag (25. September) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Ljiljan verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Ljiljan hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Sechs Spiele gingen verloren.

Für Ljiljan geht es in einem Heimspiel gegen FC Entfelden 2 (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am Samstag (25. September) statt (19.00 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Telegramm: FC Oftringen 2 - FC Ljiljan 4:2 (2:0) - Im Feld, Oftringen – Tore: 16. Emir Rakovic 1:0. 45. Rafaël Erb 2:0. 49. Elvedin Kazaferovic 2:1. 54. Berat Avmeti 2:2. 61. Rafaël Erb 3:2. 90. Ahmed Abdic 4:2. – Oftringen: Mikail Simsek, Muhammet Zeray, Emircan Durgut, Marco Eng, Loris Kunz, Kagan Temircan, Lukas Woodtli, Brandon Nock, Francesco Pichierri, Emir Rakovic, Rafaël Erb. – Ljiljan: Belmin Music, Berat Avmeti, Ajdin Terzic, Astrit Jusufi, Ernad Tutnjic, Hadis Keranovic, Sadik Hrnjica, Benjamin Huskic, Anel Ljubijankic, Zakir Mujic, Marinko Perunicic. – Verwarnungen: 31. Francesco Pichierri, 32. Berat Avmeti, 37. Benjamin Huskic, 65. Kagan Temircan, 75. Anel Ljubijankic – Ausschluss: 40. Francesco Pichierri.

Tabelle: 1. FC Gränichen 2 7 Spiele/14 Punkte (17:7). 2. FC Oftringen 2 6/13 (15:11), 3. FC Suhr 2 7/13 (22:18), 4. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 7/13 (16:13), 5. SC Zofingen 2 6/12 (20:7), 6. FC Masis Aarau 7/12 (27:14), 7. FC Muhen 1 7/11 (17:16), 8. FC Aarburg 1 7/11 (15:13), 9. FC Rothrist 2 7/10 (25:22), 10. SC Schöftland 3 7/9 (16:13), 11. FC Entfelden 2 7/8 (12:12), 12. FC Kölliken 2a 7/4 (16:33), 13. FC Aarau 5/2 (6:12), 14. FC Ljiljan 7/1 (12:45).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.09.2021 09:09 Uhr.

