2. Liga AFV Pflichtsieg für Lenzburg gegen Gränichen – Später Siegtreffer Sieg für den Tabellenfünften: Lenzburg lässt am 11.05.2022

Dienstag

zuhause beim 3:2 gegen Gränichen (Rang 16) nichts anbrennen.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Lenzburg das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 83. Minute war Fidan Tafa.

Den ersten Treffer der Partie hatte Fidan Tafa in der 8. Minute für Lenzburg geschossen. In der 22. Minute baute Fabio Ferrara den Vorsprung für Lenzburg auf zwei Tore aus (2:0). Matteo Muscia sorgte in der 40. Minute für Gränichen für den Anschlusstreffer zum 1:2. der gleiche Matteo Muscia war nur zwei Minuten erneut erfoglreich und glich so das Spiel für Gränichen aus.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Mehmet Chupi von Lenzburg erhielt in der 74. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Lenzburg zu den Besten: Total liess das Team 38 Tore in 24 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.6 Toren pro Spiel (Rang 3).

Lenzburg bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 44 Punkten auf Rang 5. Lenzburg hat bisher 14mal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Lenzburg tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Windisch an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am Samstag (14. Mai) statt (17.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Gränichen verharrt nach der Niederlage auf dem 16. Und damit letzten Platz. Gränichen hat bisher zweimal gewonnen, 17mal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Gränichen trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Kölliken (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Samstag (14. Mai) statt (18.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: FC Lenzburg - FC Gränichen 3:2 (2:2) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 8. Fidan Tafa 1:0. 22. Fabio Ferrara 2:0. 40. Matteo Muscia 2:1. 42. Matteo Muscia 2:2. 83. Fidan Tafa 3:2. – Lenzburg: Stephan Wernli, Fabio Ferrara, Emanuele Mezzancella, Kristian Ndau, Lelo Toni, Nedim Keranovic, Michel Schär, Nils Suter, Fabio Sommer, Shqiprim Thaqaj, Fidan Tafa. – Gränichen: Luca Carlino, Joël Hürlimann, Armin Züllig, Fatbardh Cikaqi, Tobias Müller, Robin Ettle, Luc Lorenzi, Arbnor Sejdiu, Dominik Trost, Manuel Peter, Matteo Muscia. – Verwarnungen: 74. Mehmet Chupi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.05.2022 08:41 Uhr.