3. Liga, Gruppe 1 Pflichtsieg für Küttigen gegen Schöftland Küttigen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Schöftland: Der Tabellenzweite siegt auswärts 2:0 gegen den Tabellen-13. 09.10.2022, 20.21 Uhr

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: In der 7. Minute war es an Luca Dätwyler, Küttigen 1:0 in Führung zu bringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 35. Minute, als David Berner für Küttigen auf 2:0 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Küttigen sah Cedric Schmid (60.) die rote Karte. Gelb erhielt Adrian Geiser (30.). Für Schöftland gab es keine Karte.

In der Abwehr gehört Küttigen zu den Besten: Die total 13 Gegentore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.3 Toren pro Match (Rang 3).

Der Sieg bedeutet für Küttigen die Tabellenführung. Das Team hat nach zehn Spielen 19 Punkte auf dem Konto. Es macht einen Platz gut. Für Küttigen ist es der zweite Sieg in Serie.

Küttigen spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Veltheim AG (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (14. Oktober) (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Für Schöftland hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 13. Schöftland hat bisher einmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schöftland in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Othmarsingen. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (14.30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: SC Schöftland 2 - FC Küttigen 1b 0:2 (0:2) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 7. Luca Dätwyler 0:1. 35. David Berner 0:2. – Schöftland: Julian Dörfler, Kristian Fehér, Troy Hischier, Yves Lüscher, Lionel Ramon Scheidegger, Nick Schär, Andrin Mühlethaler, Dennis Pregla, Sven Thomann, Gianluca Wirz, Roman Leuenberger. – Küttigen: Alessandro Gygax, Michael Hächler, Tobias Schmid, Cedric Schmid, Joel Blattner, David Berner, Fabian Geissberger, Patrick Russel Grogg, Adrian Geiser, Amanuel Efson, Joel Manuel Martins Serrano. – Verwarnungen: 30. Adrian Geiser – Ausschluss: 60. Cedric Schmid.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 20:17 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.