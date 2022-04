4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Pflichtsieg für Juventina Wettingen gegen Brugg – Später Siegtreffer Juventina Wettingen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Brugg: Der Tabellendritte siegt zuhause 3:2 gegen den Tabellenzehnten. 07.04.2022, 00.48 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Juventina Wettingen das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 88. Minute war Dino Mujcic.

Sebastian Marku hatte davor in der 1. Minute zum 1:0 für Brugg getroffen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 5, als Alessandro Roppolo für Juventina Wettingen erfolgreich war. In der 20. Minute gelang Sebastian Marku der Führungstreffer zum 2:1 für Brugg. Gleichstand war in der 38. Minute hergestellt: Francisco David Alvarez traf für Juventina Wettingen.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Brugg. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Juventina Wettingen, Alan Bellisario (63.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Juventina Wettingen zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Brugg lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Juventina Wettingen. Im Schnitt lässt das Team 1.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zwei Spielen, in denen die Defensive 4 Tore hinnehmen musste (Rang 4).

Juventina Wettingen verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 2. Das Team hat sechs Punkte. Für Juventina Wettingen ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Juventina Wettingen auf fremdem Terrain gegen das erstplatzierte Team FC Leibstadt zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am Samstag (9. April) statt (18.00 Uhr, Schlossfeld, Leibstadt).

Brugg rutscht in der Tabelle von Rang 10 auf 11. Das Team hat einen Punkt. Brugg hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Brugg geht es auswärts gegen FC Kölliken 2b (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am Freitag (8. April) statt (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Juventina Wettingen - FC Brugg 2 3:2 (2:2) - Kreuzzelg, Wettingen – Tore: 1. Sebastian Marku 0:1. 5. Alessandro Roppolo 1:1. 20. Sebastian Marku 1:2. 38. Francisco David Alvarez 2:2. 88. Dino Mujcic (Penalty) 3:2. – Juventina Wettingen: Urs Sutter, Adrian Radocaj, Vuk Peric, Francisco David Alvarez, Alan Bellisario, Sasko Vuckov, Davide Lo Manto, Carmelo Scandella, Rebin Khoschnemek, Alessandro Roppolo, Marco Cacace. – Brugg: Flurin Bruppacher, Joel Meyer, Pascal Schuler, Filip Petrovic, Rolandas Ivanauskas, Yanis Ouslama, Robin Vogel, Joel Strebel, Klaudio Lipovsky, Leo Melcore, Sebastian Marku. – Verwarnungen: 55. Sebastian Marku, 63. Alan Bellisario, 75. Mike Schönauer, 85. Flurin Bruppacher, 92. Yanis Ouslama.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.04.2022 00:52 Uhr.