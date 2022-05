3. Liga, Gruppe 2 Pflichtsieg für Frick gegen Bremgarten Sieg für den Tabellenzweiten: Frick lässt am Samstag auswärts beim 3:1 gegen Bremgarten (Rang 8) nichts anbrennen. 15.05.2022, 15.26 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Burim Zeqiraj, der in der 12. Minute für Bremgarten zum 1:0 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 57, als Durim Ibrahimi für Frick erfolgreich war. In der 67. Minute gelang Raphael Leuthard der Führungstreffer zum 2:1 für Frick. Das letzte Tor der Partie fiel in der 69. Minute, als Durim Ibrahimi für Frick auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Frick, nämlich für Gian Luca Venzin (61.). Die einzige gelbe Karte bei Bremgarten erhielt: Luca Blumer (28.)

Mit einem Tore-Schnitt von 3.4 Toren pro Spiel ist Frick bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Frick nicht verändert. Das Team liegt mit 55 Punkten auf Rang 2. Frick hat bisher 17mal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Frick in einem Heimspiel mit FC Mutschellen 2 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (17.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Für Bremgarten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 32 Punkten auf Rang 8. Bremgarten hat bisher neunmal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Bremgarten spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Neuenhof 1 (Platz 6). Die Partie findet am 20. Mai statt (20.00 Uhr, Stausee, Neuenhof).

Telegramm: FC Bremgarten 1 - FC Frick 1a 1:3 (1:0) - Bärenmatt, Bremgarten – Tore: 12. Burim Zeqiraj 1:0. 57. Durim Ibrahimi 1:1. 67. Raphael Leuthard 1:2. 69. Durim Ibrahimi 1:3. – Bremgarten: Fabio Russo, Burim Zeqiraj, Almir Pnishi, Tihomir Grabovica, Sven Wertli, Halil Hoxhaj, Marko Grabovica, Timo Jenni, Kevin Sabato, Blerim Pnishi, Luca Blumer. – Frick: Gabriel Herzog, Sven Würgler, Jan Weidmann, Marco Boss, Valentin Schmid, Roger Herzog, Cyrill Vogel, Gian Luca Venzin, Alain Saner, Kilian Weiss, Meris Habibija. – Verwarnungen: 28. Luca Blumer, 61. Gian Luca Venzin.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2022 15:24 Uhr.