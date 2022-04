3. Liga, Gruppe 1 Pflichtsieg für Buchs gegen Adria Aarau Buchs siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Adria Aarau: Der Tabellendritte siegt zuhause 2:0 gegen den Tabellen-13. 02.04.2022, 09.10 Uhr

Per Penalty traf Loris Cataldo in der 25. Minute zur 1:0-Führung für Buchs. In der Schlussphase (89. Minute) erhöhte sodann Rafael Meier noch zum Endresultat von 2:0

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Adria Aarau sah Josip Maric (64.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Adria Aarau weitere sechs gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Buchs, nämlich für Habtom Kiros (68.).

In der Abwehr gehört Buchs zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.2 (Rang 3).

Keine Änderung in der Tabelle für Buchs: Das Team liegt mit 37 Punkten auf Rang 3. Für Buchs ist es bereits der zwölfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat achtmal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Buchs ging unentschieden aus.

Für Buchs geht es auswärts gegen FC Küttigen 2 (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 9. April statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Für Adria Aarau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 13. Für Adria Aarau ist es bereits die zwölfte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Adria Aarau ging unentschieden aus.

Mit dem fünftplatzierten FC Frick 1b kriegt es Adria Aarau als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 9. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr).

Telegramm: FC Buchs 1 - HNK Adria Aarau 2:0 (1:0) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 25. Loris Cataldo (Penalty) 1:0.89. Rafael Meier 2:0. – Buchs: Pascal Blank, Christian Knecht, Sven Nussbaumer, Luca Aebli, Habtom Kiros, Dalibor Vasic, Jan Bächlin, Bera Akteke, Osman Afsar, Jonathan Frey, Loris Cataldo. – Adria Aarau: Marko Uletic, Albert Turcin, Ilija Tipura, Josip Maric, Szilard Dezsö, Rafael Machado Lopes, Mirel Mujakovic, Drazen Savic, Franjo Ancic, Robert Misic, Stefan Tomic. – Verwarnungen: 14. Drazen Savic, 24. Josip Maric, 35. Ilija Tipura, 57. Stefan Tomic, 68. Habtom Kiros, 68. Robert Misic, 70. Albert Turcin – Ausschluss: 64. Josip Maric.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

