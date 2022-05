3. Liga, Gruppe 2 Pflichtsieg für Bremgarten gegen Döttingen Bremgarten siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Döttingen: Der Tabellenachte siegt zuhause 3:1 gegen den Tabellen-14. 01.05.2022, 23.53 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Döttingen: Davide Giaccone brachte seine Mannschaft in der 8. Minute 1:0 in Führung. Bremgarten glich in der 47. Minute durch Blerim Pnishi aus. In der 51. Minute war es an Luca Blumer, Bremgarten 2:1 in Führung zu bringen. Bremgarten baute in der 68. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Luca Blumer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Bremgarten, Tihomir Grabovica (70.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Döttingen, nämlich für Alessandro Russo (91.).

Mit einem Tore-Schnitt von 2.5 Toren pro Spiel ist Bremgarten bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Döttingen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 4.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 20 Spielen, in denen die Defensive 92 Tore hinnehmen musste (Rang 14).

Bremgarten machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 32 Punkten auf Rang 6. Für Bremgarten ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Bremgarten auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Würenlingen 1 (Platz 5) zu tun. Die Partie findet am Freitag (6. Mai) statt (20.15 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

Döttingen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Döttingen hat bisher einmal gewonnen, 18mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Döttingen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Mutschellen 2 (Platz 10). Diese Begegnung findet am Freitag (6. Mai) statt (20.00 Uhr, Aarebrücke, Kleindöttingen).

Telegramm: FC Bremgarten 1 - FC Döttingen 3:1 (1:1) - Bärenmatt, Bremgarten – Tore: 8. Davide Giaccone 0:1. 47. Blerim Pnishi 1:1. 51. Luca Blumer 2:1. 68. Luca Blumer 3:1. – Bremgarten: Fabio Russo, Burim Zeqiraj, Almir Pnishi, Tihomir Grabovica, Sven Wertli, Halil Hoxhaj, Nicola Sauter, Timo Jenni, David Brun, Blerim Pnishi, Luca Blumer. – Döttingen: Nurdin Sinanovic, Severin Stutz, Salvatore Sunzeri, Asllan Tafaj, Andreas Büecheler, Giordan Sunzeri, Carlos Junior Spica Da Cunha, Kevin Keller, Alessandro Russo, Davide Giaccone, Fatlind Bytyci. – Verwarnungen: 70. Tihomir Grabovica, 91. Alessandro Russo.

