3. Liga, Gruppe 2 Pflichtsieg für Baden 1897 gegen Muri Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 12) ist Baden 1897 am Freitag seiner Favoritenrolle gegen Muri gerecht geworden und hat zuhause 3:1 gewonnen. 26.03.2022, 00.56 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Muri: Christian Schaad brachte seine Mannschaft in der 16. Minute 1:0 in Führung. Es handelte sich um einen Penalty. Gleichstand war in der 29. Minute hergestellt: Jan Kalt traf für Baden 1897. Joel Brack erzielte in der 46. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Baden 1897. Mit einem weiteren Tor sorgte Joel Brack in der 83. Minute für das 3:1 für Baden 1897.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Basil Gmür von Muri erhielt in der 91. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Baden 1897 hat bislang häufig überzeugt: In 15 Spielen hat sie total 58 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.9 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Baden 1897: Das Team liegt mit 37 Punkten auf Rang 2. Für Baden 1897 ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Baden 1897 auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Wettingen 2. Diese Begegnung findet am 3. April statt (13.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Für Muri hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 12. Muri hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Muri tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Villmergen 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 3. April statt (14.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Baden 1897 2 - FC Muri 2 3:1 (2:1) - Stadion ESP, Baden – Tore: 16. Christian Schaad (Penalty) 0:1.29. Jan Kalt 1:1. 46. Joel Brack 2:1. 83. Joel Brack 3:1. – Baden 1897: Nino Schuppisser, Jonathan Schmidt, Sasa Jakovljevic, Pasquale Guzzo, Jan Kalt, Yves Weilenmann, Felipe De Oliveira Nogueira, Carsten Wyss, Christian Chirulli, Dario Coleski, Joel Brack. – Muri: Nicolas Hofer, Luca Passerini, Mathis Stutz, Michael Iloski, Laze Stojkovski, Nelson Afulike, Rafael Freitas Ferreira, Kastriot Tafa, Yves Furrer, Christian Schaad, Basil Gmür. – Verwarnungen: 91. Basil Gmür.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

