3. Liga, Gruppe 2 Penaltytor bringt Niederwil Unentschieden gegen Villmergen zum Auftakt Im ersten Spiel der neuen Saison spielen Niederwil und Villmergen 3:3 unentschieden. 16.08.2022, 10.24 Uhr

(chm)

Niederwil war zweimal in Führung. Villmergen lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Niederwil in der 84. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

Zuletzt ging Villmergen in der 61. Minute durch Rilind Krasniqi 3:2 in Führung. Kurz vor Schluss, in der 84. Minute, traf Rafael Schertenleib für Niederwil zum 3:3-Ausgleich.er War mittels Elfmeter erfolgreich

Bei Niederwil erhielten Fabrice Rätz (87.) und Damian Wüthrich (94.) eine gelbe Karte. Bei Villmergen erhielten Arijan Gashi (87.) und Edmond Selimi (91.) eine gelbe Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Niederwil auf dem fünften Rang. Im nächsten Spiel trifft Niederwil auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Neuenhof. Die Partie findet am Freitag (19. August) statt (20.00 Uhr, Stausee, Neuenhof).

In der Tabelle steht Villmergen nach dem ersten Spiel auf Rang 8. Villmergen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Kappelerhof (Platz 12). Die Partie findet am Samstag (20. August) statt (20.00 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Niederwil - FC Villmergen 3:3 (2:1) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 6. Jamie Specker 1:0. 26. Arijan Gashi 1:1. 37. Sandro Ravelli 2:1. 57. Rilind Krasniqi 2:2. 61. Rilind Krasniqi 2:3. 84. Rafael Schertenleib (Penalty) 3:3. – Niederwil: Patrick Kohler, Simon Haas, Oliver Allenspach, Casey Specker, Rafael Schertenleib, Livio Rey, Damian Wüthrich, Joel Rey, Nico Gautschi, Jamie Specker, Sandro Ravelli. – Villmergen: Dominik Weber, Pascal Rummel, Noah Haussener, Patrick Burkard, Marco Sanvido, Edmond Selimi, Sandro Koch, Joël Roth, Rilind Krasniqi, Arijan Gashi, Luca Rey. – Verwarnungen: 87. Fabrice Rätz, 87. Arijan Gashi, 91. Edmond Selimi, 94. Damian Wüthrich.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

