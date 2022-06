3. Liga, Gruppe 2 Penaltytor bringt Muri Unentschieden gegen Mutschellen Muri und Mutschellen spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte. 04.06.2022, 22.11 Uhr

(chm)

In der 39. Minute schoss Jan Matt das 0:1. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Nicolas Stierli traf in der 88. Minute für Mutschellen zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Muri erhielten Yves Furrer (41.) und Diogo Correia Borges (89.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Mutschellen.

Das Unentschieden bedeutet für Muri einen Sprung in der Tabelle.

Mit 25 Punkten liegt das Team auf Rang 11.

Das ist eine Verbesserung um einen Platz.

Muri hat bisher siebenmal gewonnen, 14mal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Muri geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Tägerig 1 (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (20.15 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Nach dem Unentschieden büsst Mutschellen in der Tabelle ein und liegt neu mit 29 Punkten auf Rang 10. Es verliert einen Platz. Mutschellen hat bisher achtmal gewonnen, zwölfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Mutschellen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Wettingen 2 (Platz 13). Zu diesem Spiel kommt es am 10. Juni (20.15 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Telegramm: FC Muri 2 - FC Mutschellen 2 1:1 (0:1) - Brühl, Muri AG – Tore: 39. Jan Matt 0:1. 88. Nicolas Stierli (Penalty) 1:1. – Muri: Jonathan End, Nicolas Hofer, Nils Bruckhoff, Mathis Stutz, Sean Meier, Luca Passerini, Samuel Schäublin, Yves Furrer, Nicolas Stierli, Christian Schaad, Chris Wiederkehr. – Mutschellen: Pascal Hauri, Saviano D Incau, Nico Jud, Christian Huber, Chris Simone, Gianluca Costa, Djordje Meyer, Fabian Wild, Jan Matt, Nic Oberholzer, Marco Lo Presti. – Verwarnungen: 41. Yves Furrer, 89. Diogo Correia Borges.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2022 22:08 Uhr.