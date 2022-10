4. Liga, Gruppe 1 Penaltytor bringt Masis Aarau Unentschieden gegen Aarau Aarau und Masis Aarau spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte. 06.10.2022, 00.44 Uhr

Kurz vor der Halbzeitpause gelang Aarau der erste Treffer der Partie. In der 40. Minute schoss Timo Legler das 1:0. Nur gerade zwei Minuten später (42.) schaffte Masis Aarau den Ausgleich, als Andry Gutiérrez erfolgreich war.

Bei Masis Aarau gab es vier gelbe Karten. Aarau blieb ohne Karte.

Der Sturm von Aarau sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Total schoss das Team 34 Tore in acht Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.2 Toren pro Spiel.

Mit dem Unentschieden macht Aarau ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 5. Aarau hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Aarau daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Entfelden 2 (Platz 6) zu tun. Das Spiel findet am Freitag (7. Oktober) statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Das Unentschieden bringt Masis Aarau in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 9. Masis Aarau hat je dreimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Masis Aarau auswärts mit seinem Tabellennachbarn SC Schöftland 3 (Platz 8) zu tun. Die Partie findet am Freitag (7. Oktober) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: FC Aarau - FC Masis Aarau 1:1 (1:1) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 40. Timo Legler 1:0. 42. Andry Gutiérrez (Penalty) 1:1. – Aarau: Benjamin Spiess, Jérôme Früh, Silvan Hänni, Simon Hunziker, Nicola Donati, Alexander Bürgi, Timo Legler, Rafael Da Costa, Silas Gysi, Philipp Hug, Joêl Bühler. – Masis Aarau: Alen Asadurian, Stefan Hadad, Andry Gutiérrez, Darwin Neumann, Nicolas Ott, Sascha Salzmann, Marco Patane, Christopher Hadodo, Andrea D Onofrio, Armen Destici, Ivan Lopez Arias. – Verwarnungen: 30. Marco Patane, 76. Darwin Neumann, 78. Andry Gutiérrez, 84. Sascha Salzmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.10.2022 00:32 Uhr.

