3. Liga, Gruppe 2 Penaltytor bringt Kappelerhof Unentschieden gegen Tägerig Das Resultat im Spiel zwischen Tägerig und Kappelerhof lautet 1:1. 12.09.2021, 14.24 Uhr

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Yunus Hamurtekin traf in der 51. Minute zum 1:0. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Getoart Himaj traf in der 88. Minute für Tägerig zum Ausgleich.

Gelbe Karten gab es bei Tägerig für Carlos Alberto Martins Alves (22.) und Daniel Peterhans (86.). Bei Kappelerhof erhielten Jeton Tuci (44.) und Florid Gashi (74.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Tägerig nicht verändert. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Tägerig hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Tägerig spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Baden 1897 2 (Platz 4). Diese Begegnung findet am 18. September statt (18.30 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Nach dem Unentschieden büsst Kappelerhof in der Tabelle ein und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 9. Es verliert zwei Plätze. Kappelerhof hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Für Kappelerhof geht es zuhause gegen FC Mellingen 1 (Platz 14) weiter. Die Partie findet am 18. September statt (20.00 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Tägerig 1 - FC Kappelerhof 1:1 (0:0) - Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig – Tore: 51. Yunus Hamurtekin 1:0. 88. Getoart Himaj (Penalty) 1:1. – Tägerig: Simon Flückiger, Daniel Peterhans, Rafael Annen, Emra Nuhiji, Michael Truniger, Fabio Manuel Pereira Ribeiro, Raphael Zehnder, Carlos Alberto Martins Alves, Simone Gehrig, Pedro Loureiro Da Costa, Yunus Hamurtekin. – Kappelerhof: Zef Rasi, Jeton Tuci, Alban Shala, Kushtrim Thaqi, Luis Paulo Dias Da Silva, Astrit Markaj, Robert Nikollbibaj, Florid Gashi, Marcel Rüegg, Getoart Himaj, Dennis Maclucas. – Verwarnungen: 22. Carlos Alberto Martins Alves, 44. Jeton Tuci, 74. Florid Gashi, 86. Daniel Peterhans.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Tägerig 1 - FC Kappelerhof 1:1, FC Bremgarten 1 - FC Villmergen 1 2:3, SV Würenlos 1 - FC Döttingen 3:0, FC Wettingen 2 - FC Würenlingen 1 1:1, FC Mutschellen 2 - FC Baden 1897 2 1:2, FC Muri 2 - FC Frick 1a 0:1

Tabelle: 1. FC Frick 1a 6 Spiele/18 Punkte (22:4). 2. FC Tägerig 1 6/13 (11:11), 3. FC Bremgarten 1 6/12 (17:11), 4. FC Baden 1897 2 6/12 (18:4), 5. FC Würenlingen 1 5/10 (12:6), 6. FC Villmergen 1 6/10 (17:10), 7. FC Neuenhof 1 6/9 (13:22), 8. SV Würenlos 1 6/9 (11:8), 9. FC Kappelerhof 6/8 (14:14), 10. FC Wettingen 2 6/7 (13:23), 11. FC Döttingen 5/3 (7:26), 12. FC Muri 2 6/3 (12:13), 13. FC Mutschellen 2 6/2 (4:12), 14. FC Mellingen 1 6/1 (10:17).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

