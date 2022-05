3. Liga, Gruppe 2 Penaltytor bringt Bremgarten Unentschieden gegen Muri Sechs Tore sind zwischen Bremgarten und Muri gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 29.05.2022, 21.53 Uhr

(chm)

Bremgarten war zweimal in Führung. Muri lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Bremgarten in der 92. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 83. Minute ging Muri zunächst 3:2 in Führung. Der Ausgleich für Bremgarten zum 3:3 fiel spät durch Blerim Pnishi. Er war in der 92. Minute erfolgreich.Es war ein Elfmeter. Für ihn war es das zweite Tor des Spiels.

Gelbe Karten gab es bei Muri für Nicolas Stierli (44.), Mathis Stutz (56.) und Lulzim Zogaj (87.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Bremgarten, Marco Gut (93.) kassierte sie.

Keine Änderung in der Tabelle für Bremgarten: 36 Punkte bedeuten Rang 7. Bremgarten hat bisher zehnmal gewonnen, achtmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Bremgarten spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Wettingen 2 (Rang 13). Zu diesem Spiel kommt es am 4. Juni (19.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Nach dem Unentschieden büsst Muri in der Tabelle ein und liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 12. Es verliert einen Platz. Muri hat bisher siebenmal gewonnen, 14mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Muri geht es in einem Heimspiel gegen FC Mutschellen 2 (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 4. Juni (19.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Bremgarten 1 - FC Muri 2 3:3 (1:1) - Bärenmatt, Bremgarten – Tore: 20. Luca Blumer 1:0. 31. Rafael Freitas Ferreira 1:1. 49. Blerim Pnishi 2:1. 74. Yves Furrer 2:2. 83. Rafael Freitas Ferreira 2:3. 92. Blerim Pnishi (Penalty) 3:3. – Bremgarten: Kire Damyanov, Timo Jenni, Almir Pnishi, Tihomir Grabovica, Sven Wertli, Burim Zeqiraj, Marko Grabovica, Joël Wirth, Luca Blumer, Blerim Pnishi, Kevin Sabato. – Muri: Nicolas Hofer, Nils Bruckhoff, Sean Meier, Luca Passerini, Rafael Freitas Ferreira, Mathis Stutz, Samuel Schäublin, Yves Furrer, Nicolas Stierli, Chris Wiederkehr, Christian Schaad. – Verwarnungen: 44. Nicolas Stierli, 56. Mathis Stutz, 87. Lulzim Zogaj, 93. Marco Gut.

