4. Liga, Gruppe 1 Pascal Barmettler rettet Schöftland einen Punkt gegen Gränichen 1:1 lautet das Resultat zwischen Schöftland und Gränichen. Die Teams teilen sich die Punkte. 04.10.2021, 00.46 Uhr

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Schöftland die Führung. Torschütze in der 10. Minute war Behzad Karkhaneh. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Pascal Barmettler traf in der 87. Minute für Gränichen zum Ausgleich.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Gränichen. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schöftland, Noel Frei (78.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Schöftland zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.5 (Rang 3).

Das Unentschieden bedeutet für Schöftland einen Sprung in der Tabelle.

Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 8.

Das Team verbessert sich um einen Platz.

Schöftland hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Schöftland auswärts mit FC Ljiljan (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (19.00 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Für Gränichen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 6. Gränichen hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Gränichen zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Kölliken 2a. Die Partie findet am 9. Oktober statt (20.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: SC Schöftland 3 - FC Gränichen 2 1:1 (0:1) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 10. Behzad Karkhaneh 0:1. 87. Pascal Barmettler 1:1. – Schöftland: Severin Käser, Silvan Ryser, Lukas Getzmann, Pascal Barmettler, Oliver Lardon, Jonas Müller, Manuel Toplanaj, Jan Thomann, Fabio Panduri, Noel Frei, Dennis Hunziker. – Gränichen: Micha Rohr, Vatan Berisha, Alain Gautschi, Radomir Vasic, Sadik Riad, Cosmo Lavorato, Danilo Cannavo, Benjamin Frutschi, Josias Mikalay, Antonio Scaglione, Behzad Karkhaneh. – Verwarnungen: 66. Cosmo Lavorato, 78. Noel Frei, 82. Antonio Scaglione, 84. Jan Meier, 89. Ahmed Balic.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: SC Schöftland 3 - FC Gränichen 2 1:1, FC Rothrist 2 - FC Muhen 1 3:4, FC Kölliken 2a - FC Entfelden 2 5:0

Tabelle: 1. SC Zofingen 2 8 Spiele/18 Punkte (23:7). 2. FC Oftringen 2 9/18 (20:15), 3. FC Aarburg 1 10/18 (28:18), 4. FC Muhen 1 10/17 (25:24), 5. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 9/16 (18:14), 6. FC Gränichen 2 8/15 (18:8), 7. FC Masis Aarau 9/15 (34:22), 8. SC Schöftland 3 10/14 (21:15), 9. FC Suhr 2 8/13 (22:20), 10. FC Entfelden 2 10/11 (13:20), 11. FC Rothrist 2 10/10 (31:33), 12. FC Kölliken 2a 10/7 (21:38), 13. FC Aarau 6/5 (10:12), 14. FC Ljiljan 9/1 (12:50).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

