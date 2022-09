3. Liga, Gruppe 1 Pajtim Murseli führt Entfelden mit drei Toren zum Sieg gegen Kölliken Entfelden setzt seine Siegesserie auch gegen Kölliken fort. Das 4:1 zuhause am Freitag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 04.09.2022, 23.39 Uhr

(chm)

Pajtim Murseli eröffnete in der 35. Minute das Skore, als er für Entfelden das 1:0 markierte. Gleichstand stellte Omid Jafari durch seinen Treffer für Kölliken in der 48. Minute her. In der 60. Minute gelang Pajtim Murseli der Führungstreffer zum 2:1 für Entfelden.

Hamurabi Be Kascho sorgte in der 77. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Entfelden. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Pajtim Murseli in der 95. Minute, als er für Entfelden zum 4:1 traf.er traf zum dritten Mal.

Bei Entfelden erhielten Alessandro Busto (45.), Pajtim Murseli (51.) und Fisnik Nuhi (61.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Kölliken erhielt: Tomislav Tipura (45.)

Entfelden spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.8 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 11 geschossenen Toren Rang 2.

Zahlreiche Gegentore sind für Kölliken ein relativ häufiges Phänomen. Die total 14 Gegentore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.5 Toren pro Match (Rang 13).

In der Tabelle liegt Entfelden weiterhin auf Rang 1. Das Team hat zwölf Punkte. Entfelden feiert mit dem Sieg gegen Kölliken bereits den vierten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Entfelden bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Küttigen 1b. Das Spiel findet am Dienstag (6. September) statt (20.00 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

In der Tabelle liegt Kölliken weiterhin auf Rang 14. Das Team hat null Punkte. Kölliken hat bisher nur verloren, nämlich viermal.

Kölliken tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Frick 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am Dienstag (6. September) statt (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Entfelden - FC Kölliken 4:1 (1:0) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 35. Pajtim Murseli 1:0. 48. Omid Jafari 1:1. 60. Pajtim Murseli 2:1. 77. Hamurabi Be Kascho 3:1. 95. Pajtim Murseli 4:1. – Entfelden: Michele Sanso, Nico Paulin, Juan Carlos Brugger, Gil (Gilberlandio Hemmi), Michael Wälty, Sascha Vogel, Suajb Seljmani, Alessandro Busto, Lukas Zgraggen, Pajtim Murseli, Ali Badnievic. – Kölliken: Mirco Siegenthaler, Durim Racaj, Mateo Trgo, Ilija Tipura, Tomislav Tipura, Dino Plazibat, Ramon Schlatter, Gian Farro, Hajdar Kamishaj, Nils Buchser, Omid Jafari. – Verwarnungen: 45. Alessandro Busto, 45. Tomislav Tipura, 51. Pajtim Murseli, 61. Fisnik Nuhi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 23:37 Uhr.

