3. Liga, Gruppe 1 Othmarsingen holt sich drei Punkte gegen Erlinsbach Sieg für Othmarsingen: Gegen Erlinsbach gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:1. 16.05.2022, 20.11 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Dölf Bieri für Othmarsingen. In der 4. Minute traf er zum 1:0. Per Penalty erhöhte Manuel Bürgisser in der 8. Minute zum 2:0 für Othmarsingen. Othmarsingen erhöhte in der 31. Minute seine Führung durch Hajrullah Murati weiter auf 3:0. Dominique May sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Erlinsbach: er traf in der 92. Minute zum 1:3

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Erlinsbach für Dominique May (65.) und Ardefrim Ahmetaj (72.). Keine einzige Karte erhielt Othmarsingen.

Die Offensive von Othmarsingen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.6 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 11 mit durchschnittlich 2.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Othmarsingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 29 Punkten auf Rang 8. Othmarsingen hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Othmarsingen auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn SC Schöftland 2 (Platz 9) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Mai (10.30 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Für Erlinsbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 7. Erlinsbach hat bisher zehnmal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Erlinsbach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Seon 1 (Platz 11). Das Spiel findet am 22. Mai statt (15.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Othmarsingen 1 - FC Erlinsbach 1 3:1 (3:0) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 4. Dölf Bieri 1:0. 8. Manuel Bürgisser (Penalty) 2:0.31. Hajrullah Murati 3:0. 92. Dominique May 3:1. – Othmarsingen: Leeroy Schlatter, Luka Ilceski, Mattia Beccarelli, Vito Algaria, Kaliston Thiruchelvam, Manuel Bürgisser, Dölf Bieri, Jonath Chandramohan, Albert Pjetri, Hajrullah Murati, Gezim Zeqiraj. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, David Isenschmid, Kevin Burkhard, Ardefrim Ahmetaj, Jorin Pfister, Giovanni Di Nunzio, Nikola Loznjakovic, Egzoart Islami, Lars Isenschmid, Dominique May, Marco Lüscher. – Verwarnungen: 65. Dominique May, 72. Ardefrim Ahmetaj.

