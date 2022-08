3. Liga, Gruppe 1 Othmarsingen gewinnt klar gegen Kölliken Othmarsingen hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Kölliken setzt es zuhause ein 4:1 ab. 21.08.2022, 19.26 Uhr

(chm)

Sebastian Marku eröffnete in der 8. Minute das Skore, als er für Othmarsingen das 1:0 markierte. Sebastian Marku war es auch, der in der 55. Minute Othmarsingen weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Luka Ilceski baute in der 60. Minute die Führung für Othmarsingen weiter aus (3:0).

In der 80. Minute verkleinerte Aleksander Nrekaj den Rückstand von Kölliken auf 1:3. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Albert Pjetri in der 88. Minute, als er für Othmarsingen zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Kölliken sah Jan Buchser (50.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Kölliken weitere vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Othmarsingen für Lirian Shala (58.) und Manuel Bürgisser (66.).

Othmarsingen liegt nach Spiel 2 auf Rang 7. Othmarsingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Küttigen 1b (Platz 4). Das Spiel findet am Freitag (26. August) statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Kölliken reiht sich nach dem Spiel auf Rang 12 ein. Für Kölliken geht es zuhause gegen FC Gontenschwil (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (26. August) (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Othmarsingen - FC Kölliken 4:1 (1:0) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 8. Sebastian Marku 1:0. 55. Sebastian Marku 2:0. 60. Luka Ilceski 3:0. 80. Aleksander Nrekaj 3:1. 88. Albert Pjetri 4:1. – Othmarsingen: Thomas Hanna, Luka Ilceski, Lirian Shala, Manuel Bürgisser, Naveen Kirutharan, Jeton Bushaj, Albert Pjetri, Jonath Chandramohan, Hajrullah Murati, Dölf Bieri, Sebastian Marku. – Kölliken: Xhelal Tupella, Tomislav Tipura, Mateo Trgo, Jan Buchser, Jérôme Torgler, Omid Jafari, Durim Racaj, Nils Buchser, Dino Plazibat, Hajdar Kamishaj, Deniz Selimi. – Verwarnungen: 21. Deniz Selimi, 38. Jan Buchser, 58. Lirian Shala, 64. Omid Jafari, 66. Manuel Bürgisser, 84. Aleksander Nrekaj – Ausschluss: 50. Jan Buchser.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 19:23 Uhr.