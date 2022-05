2. Liga AFV Oftringen und Sarmenstorf spielen unentschieden Das Resultat im Spiel zwischen Oftringen und Sarmenstorf lautet 1:1. 18.05.2022, 20.09 Uhr

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Oftringen die Führung. Torschütze in der 11. Minute war Dominik Sieber. Den Ausgleich erzielte Fabio Huber in der 58. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Oftringen. Bei Sarmenstorf erhielten Philipp Strebel (24.) und Jean Pierre Roth (52.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Oftringen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.4 Tore pro Partie.

Die Tabellensituation hat sich für Oftringen nicht verändert. Mit 38 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Oftringen hat bisher zwölfmal gewonnen, zwölfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Oftringen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Niederwil (Platz 13). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (21. Mai) (18.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Für Sarmenstorf hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 53 Punkten auf Rang 2. Sarmenstorf hat bisher 16mal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Sarmenstorf geht es daheim gegen FC Wohlen 2 (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am Samstag (21. Mai) statt (18.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Oftringen - FC Sarmenstorf 1:1 (1:0) - Im Feld, Oftringen – Tore: 11. Dominik Sieber 1:0. 58. Fabio Huber 1:1. – Oftringen: Daniel Kasanga, Raphael Bühler, Pascal Wälti, Dejan Skopljak, Nikos Giannoudis, Zelimir Skopljak, David Do Sul Almeida, Mattia Marino, Bojan Djuric, Dominik Sieber, Marc Leuppi. – Sarmenstorf: Elias Probst, Pascal Lindenmann, Philipp Strebel, Markus Wyss, Fabian Winkler, Michael Rupp, Markus Dubler, Michael Stutz, Denis Dubler, Alain Schultz, Fabio Huber. – Verwarnungen: 24. Philipp Strebel, 40. Pascal Wälti, 52. Paulo Mendes, 52. Jean Pierre Roth, 91. Zelimir Skopljak, 91. Dejan Skopljak.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.05.2022 14:44 Uhr.