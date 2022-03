2. Liga AFV Oftringen sorgt bei Suhr für Überraschung Überraschung bei Oftringen gegen Suhr: Der Tabellenzwölfte (Oftringen) hat am Freitag auswärts den Tabellenfünften 3:1 besiegt. 26.03.2022, 10.48 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Marc Leuppi in der 18. Minute. Er traf für Oftringen zum 1:0. In der 49. Minute schoss Dejan Skopljak Oftringen mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Per Penalty traf Emir Sinanovic in der 52. Minute für Suhr zum Anschlusstreffer (1:.) das letzte Tor der Partie fiel in der 60. Minute, als David Do Sul Almeida für Oftringen auf 3:1 erhöhte.

Gelbe Karten gab es bei Oftringen für Zelimir Skopljak (35.), Dejan Skopljak (93.) und Bojan Djuric (95.). Die einzige gelbe Karte bei Suhr erhielt: Emir Sinanovic (49.)

Dass Oftringen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 17 Spielen hat Oftringen durchschnittlich 2.6 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 11 mit durchschnittlich 2.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Oftringen unverändert. 18 Punkte bedeuten Rang 12. Oftringen hat bisher siebenmal gewonnen und zehnmal verloren.

Mit dem viertplatzierten FC Wohlen 2 kriegt es Oftringen im nächsten Spiel zuhause mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 2. April statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Für Suhr hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 5. Suhr hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Suhr auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Brugg. Diese Begegnung findet am 2. April statt (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Suhr - FC Oftringen 1:3 (0:1) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 18. Marc Leuppi 0:1. 49. Dejan Skopljak (Penalty) 0:2.52. Emir Sinanovic (Penalty) 1:2.60. David Do Sul Almeida 1:3. – Suhr: Dominik Stutzer, Igor Miranda de Sousa, Gabriell Berisha, Thomas Wernli, Rishijah Uthayabalan, Ahmet Ceker, Ramon Egli, Mirza Lasic, Emir Sinanovic, Steve Ejims, Enis Yavuzcan. – Oftringen: Daniel Kasanga, Can Caglan, Zelimir Skopljak, Alessio Murabito, Daniel Do Sul Almeida, Dejan Skopljak, David Do Sul Almeida, Bojan Djuric, Dario Pizzolante, Nikos Giannoudis, Marc Leuppi. – Verwarnungen: 35. Zelimir Skopljak, 49. Emir Sinanovic, 93. Dejan Skopljak, 95. Bojan Djuric.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2022 11:45 Uhr.