2. Liga AFV Oftringen mit Auswärtssieg bei Küttigen zum Auftakt Oftringen beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Küttigen setzt es auswärts einen 3:1-Sieg ab. 17.08.2021, 00.13 Uhr

Küttigen ging zunächst in der 63. Minute in Führung, als Fabio Bossert zum 1:0 traf. Nur neun Minuten später schaffte Dario Pizzolante aber den Ausgleich für Oftringen. Per Penalty traf Dominik Sieber in der 85. Minute zur 2:1-Führung für Oftringen. In der 93. Minute sorgte Marc Leuppi für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Oftringen.

Bei Küttigen sah Ivica Malbasic (8.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Ivica Malbasic (36.) und Robin Bürgisser (45.). Bei Oftringen erhielten Raphael Bühler (93.) und Dominik Sieber (93.) eine gelbe Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Oftringen auf dem siebten Rang. Oftringen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf das stark gestartete Team FC Suhr. Das Spiel findet am 21. August statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

In der Tabelle steht Küttigen nach dem ersten Spiel auf Rang 11. Für Küttigen geht es auswärts gegen FC Brugg weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 21. August (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Küttigen - FC Oftringen 1:3 (0:0) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 63. Fabio Bossert 1:0. 72. Dario Pizzolante 1:1. 85. Dominik Sieber (Penalty) 1:2.93. Marc Leuppi 1:3. – Küttigen: Severin Wieland, Fabian Geissberger, Ivica Malbasic, Noël Hässig, Michael Stampfli, Julijan Todorovic, Jan Rossi, Joel Manuel Martins Serrano, Janis Christ, Robin Bürgisser, Silvan Otto. – Oftringen: Daniel Kasanga, Raphael Bühler, Pascal Wälti, Zelimir Skopljak, Daniel Do Sul Almeida, Dario Pizzolante, Marc Leuppi, Alessio Murabito, Mattia Marino, Dominik Sieber, Dejan Skopljak. – Verwarnungen: 36. Ivica Malbasic, 45. Robin Bürgisser, 93. Raphael Bühler, 93. Dominik Sieber – Ausschluss: 8. Ivica Malbasic.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Wettingen - FC Gränichen 3:0, FC Niederwil - FC Gontenschwil 0:3, FC Küttigen - FC Oftringen 1:3, FC Menzo Reinach - FC Brugg 2:4, FC Fislisbach - FC Lenzburg 4:1, FC Sarmenstorf - FC Kölliken 6:1

Tabelle: 1. FC Suhr 1 Spiel/3 Punkte (6:0). 2. FC Sarmenstorf 1/3 (6:1), 3. FC Fislisbach 1/3 (4:1), 4. FC Wettingen 1/3 (3:0), 5. FC Gontenschwil 1/3 (3:0), 6. FC Brugg 1/3 (4:2), 7. FC Oftringen 1/3 (3:1), 8. FC Windisch 1/1 (1:1), 9. FC Schönenwerd-Niedergösgen 1/1 (1:1), 10. FC Menzo Reinach 1/0 (2:4), 11. FC Küttigen 1/0 (1:3), 12. FC Lenzburg 1/0 (1:4), 13. FC Niederwil 1/0 (0:3), 14. FC Gränichen 1/0 (0:3), 15. FC Kölliken 1/0 (1:6), 16. FC Wohlen 2 1/0 (0:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.08.2021 00:10 Uhr.