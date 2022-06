4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Oftringen mit Auswärtserfolg bei Gränichen Oftringen behielt im Spiel gegen Gränichen am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:2. 05.06.2022, 10.10 Uhr

Diyar Ildeniz eröffnete in der 4. Minute das Skore, als er für Oftringen das 1:0 markierte. In der 22. Minute baute Fabio Eng den Vorsprung für Oftringen auf zwei Tore aus (2:0). In der 44. Minute gelang Gränichen (Alessio Rosamilia) der Anschlusstreffer (1:2).

Gränichen glich in der 81. Minute durch Behzad Karkhaneh aus. In der 83. Minute gelang Rafaël Erb der Führungstreffer zum 3:2 für Oftringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 95. Minute, als Mario Weber die Führung für Oftringen auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Gränichen erhielten Joris Fehlmann (36.) und Ahmed Balic (94.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Oftringen erhielt: Diyar Ildeniz (94.)

Die Tabellensituation hat sich für Oftringen nicht verändert. 21 Punkte bedeuten Rang 6. Für Oftringen ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Oftringen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Villmergen 2a. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Für Gränichen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 8. Gränichen hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Gränichen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Aarburg 1 (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (18.00 Uhr, Längacker, Aarburg).

Telegramm: FC Gränichen 2 - FC Oftringen 2 2:4 (1:2) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 4. Diyar Ildeniz 0:1. 22. Fabio Eng 0:2. 44. Alessio Rosamilia 1:2. 81. Behzad Karkhaneh 2:2. 83. Rafaël Erb 2:3. 95. Mario Weber 2:4. – Gränichen: Stefan Rajic, Vatan Berisha, Alberto Caamano Rodriguez, Joris Fehlmann, Sadik Riad, Agon Nuredini, Benjamin Frutschi, Pascal Widmer, Ahmed Balic, Alessio Rosamilia, Behzad Karkhaneh. – Oftringen: Mikail Simsek, Bruno Matheus Dias Dos Santos, Marco Eng, Emircan Durgut, Emir Rakovic, Lukas Woodtli, Davide Pirrone, Diyar Ildeniz, Fabio Eng, Mario Weber, Jarmo Finazzi. – Verwarnungen: 36. Joris Fehlmann, 94. Ahmed Balic, 94. Diyar Ildeniz.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

