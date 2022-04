2. Liga AFV Oftringen holt sich drei Punkte gegen Gränichen – Dominik Sieber mit Last-Minute-Treffer Oftringen behielt im Spiel gegen Gränichen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2. 25.04.2022, 09.04 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Oftringen das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 93. Minute war Dominik Sieber.

Dejan Skopljak hatte mit dem ersten Tor der Partie (18. Minut.) oftringen 1:0 in Führung gebracht. Marc Leuppi erhöhte in der 46. Minute zur 2:0-Führung für Oftringen. Der Anschlusstreffer für Gränichen zum 1:2 kam in der 67. Minute. Verantwortlich dafür war Ali Veapi. Nach nur sieben Minuten glich wiederum Ali Veapi das Spiel für Gränichen aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Oftringen für Dominik Sieber (52.) und David Do Sul Almeida (54.). Eine Verwarnung gab es für Gränichen, nämlich für Robin Ettle (37.).

Oftringen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.4 Mal pro Partie.

Die Tabellensituation hat sich für Oftringen nicht verändert. Das Team liegt mit 27 Punkten auf Rang 11. Oftringen hat bisher neunmal gewonnen und zwölfmal verloren.

Mit dem fünftplatzierten FC Lenzburg kriegt es Oftringen im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 30. April statt (17.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Gränichen verharrt nach der Niederlage auf dem 16. Und damit letzten Platz. Für Gränichen ist es bereits die 15. Niederlage der laufenden Saison. Fünf Spiele von Gränichen gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Gränichen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Brugg. Diese Begegnung findet am 29. April statt (20.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: FC Oftringen - FC Gränichen 3:2 (2:0) - Im Feld, Oftringen – Tore: 18. Dejan Skopljak 1:0. 46. Marc Leuppi 2:0. 67. Ali Veapi 2:1. 74. Ali Veapi 2:2. 93. Dominik Sieber 3:2. – Oftringen: Daniel Kasanga, Raphael Bühler, Zelimir Skopljak, Alessio Murabito, Daniel Do Sul Almeida, Dejan Skopljak, David Do Sul Almeida, Dominik Sieber, Dario Pizzolante, Nikos Giannoudis, Marc Leuppi. – Gränichen: Luca Carlino, Armin Züllig, Florian Müller, Lavdim Shala, Tobias Müller, Dominik Trost, Robin Ettle, Arbnor Sejdiu, Matteo Muscia, Manuel Peter, Ali Veapi. – Verwarnungen: 37. Robin Ettle, 52. Dominik Sieber, 54. David Do Sul Almeida.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.04.2022 09:01 Uhr.