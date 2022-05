4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Oftringen holt sich drei Punkte gegen Aarburg Oftringen behielt im Spiel gegen Aarburg am 11.05.2022, 08.38 Uhr

(chm)

Dienstag

zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

Das erste Tor der Partie fiel für Aarburg: Ali Sahin Ozan brachte seine Mannschaft in der 18. Minute 1:0 in Führung. Rafaël Erb glich in der 34. Minute für Oftringen aus. Es hiess 1:1. In der 62. Minute gelang Luca Muscolo der Führungstreffer zum 2:1 für Oftringen.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Oftringen stellte Mario Weber in Minute 81 her. In der 85. Minute verwandelte Kushtrim Hasani erfolgreich einen Elfmeter und brachte Aarburg so auf 2:3 heran. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Mario Weber in der 86. Minute. Er traf zum 4:2 für Oftringen.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Aarburg gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Emanuele Onza (46.) und Samuele Tafaro (90.). Ausserdem gab es bei Aarburg weitere fünf gelbe Karten. Bei Oftringen erhielten Rafaël Erb (46.) und Luis Bühlmann (87.) eine gelbe Karte.

Oftringen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 5. Oftringen hat bisher viermal gewonnen und dreimal verloren.

Oftringen spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Ataspor (Rang 11). Diese Begegnung findet am Samstag (14. Mai) statt (20.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Für Aarburg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 12. Aarburg hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Erlinsbach 2 kriegt es Aarburg als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Samstag (14. Mai) statt (18.30 Uhr, Längacker, Aarburg).

Telegramm: FC Oftringen 2 - FC Aarburg 1 4:2 (1:1) - Im Feld, Oftringen – Tore: 18. Ali Sahin Ozan 0:1. 34. Rafaël Erb 1:1. 62. Luca Muscolo 2:1. 81. Mario Weber 3:1. 85. Kushtrim Hasani (Penalty) 3:2.86. Mario Weber 4:2. – Oftringen: Mikail Simsek, Alessandro Quaino, Marco Eng, Emircan Durgut, Emir Rakovic, Lukas Woodtli, Nico Zimmerli, Diyar Ildeniz, Rafaël Erb, Davide Ferrante, Mario Weber. – Aarburg: Simon Nützi, Steven Yonas, Cebrail Sonzamanci, Michael Jäggi, Gabriel Konac, André Filipe Condinho Marques, Kemal Duman, Abdo Danho, Samuele Tafaro, Kushtrim Hasani, Ali Sahin Ozan. – Verwarnungen: 21. Abdo Danho, 33. Samuele Tafaro, 45. Emanuele Onza, 46. Rafaël Erb, 78. Cebrail Sonzamanci, 87. Luis Bühlmann, 91. Ali Sahin Ozan – Ausschlüsse: 46. Emanuele Onza, 90. Samuele Tafaro.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.05.2022 00:59 Uhr.