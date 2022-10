2. Liga AFV Oftringen holt gegen Klingnau ersten Saisonsieg Oftringen hat am Freitag auswärts Klingnau besiegt und hat damit im elften Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 4:2. 15.10.2022, 16.51 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Josip Jukic, der in der 24. Minute für Oftringen zum 1:0 traf. Danijel Martic glich in der 28. Minute für Klingnau aus. Es hiess 1:1. Arianit Ibrahimi traf in der 40. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Klingnau.

Zum Ausgleich für Oftringen traf Josip Jukic in der 61. Minute. Dejan Skopljak schoss Oftringen in der 95. Minute zur 3:2-Führung. In der 96. Minute erhöhte Marc Leuppi auf 4:2 für Oftringen.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Klingnau sah William Sleiman (69.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Klingnau weitere vier gelbe Karten. Bei Oftringen erhielten Bojan Djuric (48.), Luca Costa Baiao (60.) und Alessio Murabito (79.) eine gelbe Karte.

Dass Oftringen gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen elf Spielen 1.1 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Oftringen die zwölftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 12 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Das Schlusslicht hat Oftringen dank den drei Punkten abgeben können: Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 11. Das Team rückt damit um drei Plätze vor. Oftringen hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Oftringen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Suhr an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Mit der Niederlage rückt Klingnau in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit fünf Punkten neu Platz 13. Für Klingnau ist es bereits die achte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Klingnau gingen unentschieden aus.

Klingnau trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Brugg (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 21. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Telegramm: FC Klingnau - FC Oftringen 2:4 (2:1) - Sportplatz Grie, Klingnau – Tore: 24. Josip Jukic 0:1. 28. Danijel Martic 1:1. 40. Arianit Ibrahimi 2:1. 61. Josip Jukic 2:2. 95. Dejan Skopljak 2:3. 96. Marc Leuppi 2:4. – Klingnau: William Sleiman, Yigit Can Özata, Labinot Halili, Kevin Sleiman, Semavat Seferi, Dario Branco Ferreira, Fisnik Ademi, Veton Bajrami, Danijel Martic, Batuhan Karadeniz, Arianit Ibrahimi. – Oftringen: Nikola Tegeltija, Kevin Müller, Pascal Wälti, Dejan Skopljak, Alessio Murabito, Raffaele Roca, Marc Leuppi, Dominik Sieber, Luca Costa Baiao, Josip Jukic, Bojan Djuric. – Verwarnungen: 48. Bojan Djuric, 60. Luca Costa Baiao, 75. Batuhan Karadeniz, 75. Dario Branco Ferreira, 79. Alessio Murabito, 88. Kevin Sleiman, 93. Bryan Sleiman – Ausschluss: 69. William Sleiman.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.10.2022 16:47 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.