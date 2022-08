4. Liga, Gruppe 1 Oftringen gewinnt klar gegen Aarburg Oftringen hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Aarburg setzt es auswärts ein 7:1 ab. 20.08.2022, 23.31 Uhr

Aarburg erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Gabriel Konac ging das Team in der 13. Minute in Führung. Oftringen glich in der 18. Minute durch Luca Muscolo aus.

Danach drehte Oftringen auf. Das Team schoss ab der 29. Minute noch sechs weitere Tore, während Aarburg kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 7:1.

Die Torschützen für Oftringen waren: Mario Weber (2 Treffer), Rafaël Erb (1 Treffer), Luca Muscolo (1 Treffer), Jarmo Finazzi (1 Treffer), Diyar Ildeniz (1 Treffer) und Davide Pirrone (1 Treffer). Einziger Torschütze für Aarburg war: Gabriel Konac (1 Treffer).

Bei Aarburg erhielten Sanar Sabri (47.), Semih Akcaoglu (73.) und Ajman Sabanov (73.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Oftringen, nämlich für Jarmo Finazzi (85.).

Nach dem zweiten Spiel steht Oftringen auf dem ersten Rang. Oftringen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Entfelden 2 (Platz 5). Diese Begegnung findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Aarburg liegt nach Spiel 2 auf Rang 13. Für Aarburg geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Masis Aarau (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am 26. August statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Aarburg - FC Oftringen 2 1:7 (1:3) - Im Feld, Oftringen – Tore: 13. Gabriel Konac 1:0. 18. Luca Muscolo 1:1. 29. Diyar Ildeniz 1:2. 34. Mario Weber 1:3. 49. Mario Weber 1:4. 54. Davide Pirrone 1:5. 70. Jarmo Finazzi 1:6. 87. Rafaël Erb 1:7. – Aarburg: Sanar Sabri, Pajazit Mustafa, Emre Duman, Steven Yonas, Gabriel Konac, Atakan Baysal, Abdo Danho, Semih Akcaoglu, Kemal Duman, Ajman Sabanov, Egehan Özdemir. – Oftringen: Mikail Simsek, Bruno Matheus Dias Dos Santos, Emircan Durgut, Diyar Ildeniz, Emir Rakovic, Stefano Cardoso Baptista, Leandro Faria Cardoso, Davide Pirrone, Mario Weber, Ferhad Abdic, Luca Muscolo. – Verwarnungen: 47. Sanar Sabri, 73. Semih Akcaoglu, 73. Ajman Sabanov, 85. Jarmo Finazzi.

