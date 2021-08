4. Liga, Gruppe 1 Oftringen bezwingt zum Auftakt auswärts Schönenwerd-Niedergö Oftringen bezwingt zum Saisonauftakt Schönenwerd-Niedergösgen auswärts mit 3:2 14.08.2021, 21.50 Uhr

(chm)

Mario Weber eröffnete in der 5. Minute das Skore, als er für Oftringen das 1:0 markierte. In der 26. Minute baute der gleiche Mario Weber die Führung für Oftringen weiter aus. Der Anschlusstreffer für Schönenwerd-Niedergösgen zum 1:2 kam in der 52. Minute. Verantwortlich dafür war Ferdinando Di Pasquale.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Oftringen stellte Arif Handanagic in Minute 89 her. In der 91. Minute verwandelte Philippe Ze erfolgreich einen Elfmeter und brachte Schönenwerd-Niedergösgen so auf 2:3 heran.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Oftringen, nämlich für Mikail Simsek (51.). Eine Verwarnung gab es für Schönenwerd-Niedergö, nämlich für Janick Moor (65.).

Oftringen liegt nach Spiel 1 auf Rang 2. Das nächste Spiel trägt Oftringen zuhause gegen das stark gestartete Team FC Masis Aarau aus. Das Spiel findet am 21. August statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

In der Tabelle steht Schönenwerd-Niedergösgen nach dem ersten Spiel auf Rang 13. Für Schönenwerd-Niedergösgen geht es auswärts gegen FC Entfelden 2 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 20. August (20.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b - FC Oftringen 2 2:3 (0:2) - Sportplatz Feld, Schönenwerd – Tore: 5. Mario Weber 0:1. 26. Mario Weber 0:2. 52. Ferdinando Di Pasquale 1:2. 89. Arif Handanagic 1:3. 91. Philippe Ze (Penalty) 2:3. – Schönenwerd-Niedergö: Kevin Brasser, Stefan Von Däniken, Janick Moor, Livio Salvatore, Raffaele Pizzipaolo, Ferdinando Di Pasquale, Luca Lehmann, Selim Shatrolli, Philippe Ze, Michel Heer, Deniz Bülbül. – Oftringen: Mikail Simsek, Alessandro Quaino, Marco Eng, Kenan Mujanovic, Muhammet Zeray, Arif Handanagic, Luis Bühlmann, Lukas Woodtli, Emir Rakovic, Stefano Cardoso Baptista, Mario Weber. – Verwarnungen: 51. Mikail Simsek, 65. Janick Moor.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b - FC Oftringen 2 2:3, FC Masis Aarau - FC Muhen 1 4:1

Tabelle: 1. FC Masis Aarau 1 Spiel/3 Punkte (4:1). 2. FC Oftringen 2 1/3 (3:2), 3. FC Aarburg 1 0/0 (0:0), 4. SC Zofingen 2 0/0 (0:0), 5. FC Entfelden 2 0/0 (0:0), 6. FC Ljiljan 0/0 (0:0), 7. FC Aarau 0/0 (0:0), 8. FC Kölliken 2a 0/0 (0:0), 9. FC Suhr 2 0/0 (0:0), 10. SC Schöftland 3 0/0 (0:0), 11. FC Rothrist 2 0/0 (0:0), 12. FC Gränichen 2 0/0 (0:0), 13. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 1/0 (2:3), 14. FC Muhen 1 1/0 (1:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.08.2021 18:27 Uhr.