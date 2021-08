4. Liga, Gruppe 1 Oftringen bezwingt Masis Aarau Das 3:1 zuhause gegen Masis Aarau ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Oftringen. 22.08.2021, 20.48 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Oftringen: Jarmo Finazzi brachte seine Mannschaft in der 10. Minute 1:0 in Führung. Mario Weber erhöhte in der 45. Minute zur 2:0-Führung für Oftringen. In der 50. Minute gelang Masis Aarau (Claudio Rüedi) der Anschlusstreffer (1:2). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jarmo Finazzi in der 56. Minute. Er traf zum 3:1 für Oftringen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Oftringen, nämlich für Jarmo Finazzi (48.). Die einzige gelbe Karte bei Masis Aarau erhielt: Darwin Neumann (44.)

In der Tabelle steht Oftringen nach dem zweiten Spiel auf Rang 1 (sechs Punkte). Oftringen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Muhen 1. Die Partie findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Breite/Gemeinde, Muhen).

Masis Aarau steht mit drei Punkten auf Rang 9. Masis Aarau spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Entfelden 2. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Oftringen 2 - FC Masis Aarau 3:1 (2:0) - Im Feld, Oftringen – Tore: 10. Jarmo Finazzi 1:0. 45. Mario Weber 2:0. 50. Claudio Rüedi 2:1. 56. Jarmo Finazzi 3:1. – Oftringen: Mikail Simsek, Muhammet Zeray, Marco Eng, Nico Zimmerli, Loris Kunz, Lukas Woodtli, Stefano Cardoso Baptista, Emir Rakovic, Jarmo Finazzi, Dario Baumann, Mario Weber. – Masis Aarau: Alen Asadurian, Marco Patane, Luca Franek, Darwin Neumann, Alen Tavli, Sascha Salzmann, Tobias Scherer, Alessio Melis, Elvedin Zukic, Claudio Rüedi, Armen Destici. – Verwarnungen: 44. Darwin Neumann, 48. Jarmo Finazzi.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Oftringen 2 - FC Masis Aarau 3:1, FC Ljiljan - SC Zofingen 2 1:8, SC Schöftland 3 - FC Rothrist 2 4:0, FC Kölliken 2a - FC Aarburg 1 3:2

Tabelle: 1. FC Oftringen 2 2 Spiele/6 Punkte (6:3). 2. FC Gränichen 2 2/6 (6:0), 3. FC Kölliken 2a 1/3 (3:2), 4. FC Muhen 1 2/3 (5:5), 5. FC Suhr 2 2/3 (2:6), 6. SC Zofingen 2 2/3 (8:2), 7. FC Rothrist 2 2/3 (12:4), 8. SC Schöftland 3 2/3 (6:3), 9. FC Masis Aarau 2/3 (5:4), 10. FC Aarburg 1 2/3 (5:5), 11. FC Entfelden 2 2/3 (3:3), 12. FC Aarau 1/0 (1:4), 13. FC Ljiljan 2/0 (1:20), 14. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 2/0 (3:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 20:45 Uhr.