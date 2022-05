4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Niederwil siegt nach drei Niederlagen – Siegtreffer in allerletzter Minute Othmarsingen lag gegen Niederwil deutlich vorne, nämlich 3:0 (35. Minute) - und verlor dennoch. Niederwil feiert einen 4:3-Auswärtssieg. 26.05.2022, 10.18 Uhr

Den Auftakt machte Michael Gugelmann, der in der 3. Minute für Othmarsingen zum 1:0 traf. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Othmarsingen stellte Rinor Zukaj in Minute 11 her. In der 35. Minute traf Rinor Zukaj bereits wieder. Er erhöhte auf 3:0 für Othmarsingen.

In der 50. Minute verkleinerte Linus Dubach den Rückstand von Niederwil auf 1:3. In der 78. Minute gelang Niederwil (Simon Haas) der Anschlusstreffer (2:3). Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 83, als Fabio Merendino für Niederwil erfolgreich war. Kurz vor Schluss, in der 91. Minute traf Linus Dubach zum 4:3-Siegestreffer für Niederwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Niederwil, Linus Dubach (89.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Othmarsingen, Fredian Gjokaj (84.) kassierte sie.

Die Abwehr von Othmarsingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 4.2 Tore pro Partie (Rang 13).

Die Tabellensituation bleibt für Niederwil unverändert. Neun Punkte bedeuten Rang 11. Niederwil hat bisher dreimal gewonnen und siebenmal verloren.

Niederwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Mellingen 2a (Platz 9). Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Für Othmarsingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwei Punkten auf Rang 13. Othmarsingen hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Sieben Spiele gingen verloren.

Othmarsingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Bremgarten 2 (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 4. Juni (18.00 Uhr, Waffenplatz, Bremgarten).

Telegramm: FC Othmarsingen 2 - FC Niederwil 2 3:4 (3:0) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 3. Michael Gugelmann (Penalty) 1:0.11. Rinor Zukaj 2:0. 35. Rinor Zukaj 3:0. 50. Linus Dubach 3:1. 78. Simon Haas 3:2. 83. Fabio Merendino 3:3. 91. Linus Dubach 3:4. – Othmarsingen: Markus Fries, Jahel Patermo, Ardijan Bushaj, Bojan Vasic, Mentor Lleshaj, Izer Sadiku, Fredian Gjokaj, Michael Gugelmann, Simon Hossain, Behar Zekaj, Rinor Zukaj. – Niederwil: Pascal Günter, Martin Bräuer, Diogo Alberto Mera Goncalves, Robin Gisler, Ricky Kropf, Raul Tarrio Abreu, Yuri Gigliotti, Sven Feldmann, Simon Haas, Linus Dubach, Oliver Raimann. – Verwarnungen: 84. Fredian Gjokaj, 89. Linus Dubach.

