2. Liga AFV Niederwil siegt nach drei Niederlagen – Siegtreffer durch Fabrice Rätz Sieg für Niederwil nach drei Niederlagen in Folge. Gegen Fislisbach gewinnt Niederwil am Mittwoch zuhause 2:1. 14.04.2022, 09.07 Uhr

(chm)

Niederwil geriet zunächst in Rückstand, als Joshua Gasane in der 15. Minute die zwischenzeitliche Führung für Fislisbach gelang. In der 35. Minute glich Niederwil jedoch aus und ging in der 80. Minute in Führung. Torschützen waren Marino Feurer und Fabrice Rätz.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Niederwil gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Fislisbach für Justin Comas (28.) und Silvan Bär (68.).

Die Tabellensituation bleibt für Niederwil unverändert. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 14. Niederwil hat bisher viermal gewonnen, 13mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Niederwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Wettingen (Platz 9). Das Spiel findet am 23. April statt (17.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Für Fislisbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 10. Nach zwei Siegen in Serie verliert Fislisbach erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Fislisbach in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Sarmenstorf. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (18.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Telegramm: FC Niederwil - FC Fislisbach 2:1 (1:1) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 15. Joshua Gasane 0:1. 35. Marino Feurer 1:1. 80. Fabrice Rätz 2:1. – Niederwil: Simon Zimmermann, Rafael Schertenleib, Oliver Allenspach, Luca Angst, Livio Rey, Damian Wüthrich, Noah Schwegler, Oliver Stutz, Nico Gautschi, Marino Feurer, Jamie Specker. – Fislisbach: Leandro Russo, Remo Peterhans, Justin Comas, Silvan Bär, Dominic Volger, Toma Culjak, Manuel Humitsch, Ryan Allmann, Yannic Frei, Joshua Gasane, Milan Gligic. – Verwarnungen: 28. Justin Comas, 40. Nico Gautschi, 49. Marino Feurer, 68. Silvan Bär, 76. Jamie Specker, 92. Luigi Saporito.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.04.2022 09:04 Uhr.