3. Liga, Gruppe 2 Niederwil mit Sieg gegen Kappelerhof – Eigentor bringt Entscheidung Niederwil behielt im Spiel gegen Kappelerhof am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 30.10.2022, 20.16 Uhr

(chm)

Oliver Allenspach eröffnete in der 26. Minute das Skore, als er für Niederwil das 1:0 markierte. Per Elfmeter glich Bujamin Dzemailji das Spiel in der 71. Minute für Kappelerhof wieder aus. Niederwil ging in der 78. Minute 2:1 in Führung, als Aron Marighetti ins eigene Tor traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Niederwil erhielten Nico Gautschi (61.) und Luca Angst (70.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kappelerhof, Florid Gashi (85.) kassierte sie.

Niederwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 20 Punkten auf Rang 7. Niederwil hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Niederwil auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Villmergen (Platz 6) zu tun. Die Partie findet am 24. März statt (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Nach der Niederlage büsst Kappelerhof zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 19 Punkten auf Rang 8. Kappelerhof hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kappelerhof spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Küttigen 1a (Platz 4). Das Spiel findet am 26. März statt ( Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Niederwil - FC Kappelerhof 2:1 (1:0) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 26. Oliver Allenspach 1:0. 71. Bujamin Dzemailji (Penalty) 1:1.78. Eigentor (Aron Marighetti) 2:1. – Niederwil: Patrick Kohler, Oliver Allenspach, Raphael Peterhans, Luca Angst, Rafael Schertenleib, Leutrim Buqa, Nico Gautschi, Emiliano Di Chiara, Damian Wüthrich, Jamie Specker, Sandro Ravelli. – Kappelerhof: Elvir Fejzuli, Arbnor Gjokaj, Aron Marighetti, Kushtrim Thaqi, Luis Paulo Dias Da Silva, Alban Shala, Dennis Maclucas, Astrit Markaj, Bujamin Dzemailji, Meriton Shabani, Gezim Zeqiraj. – Verwarnungen: 61. Nico Gautschi, 70. Luca Angst, 85. Florid Gashi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.10.2022 21:13 Uhr.

