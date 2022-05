2. Liga AFV Niederwil mit Auswärtssieg bei Küttigen – Siegesserie von Küttigen gebrochen Niederwil gewinnt am Samstag auswärts gegen Küttigen 3:1. 08.05.2022, 20.16 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Marino Feurer in der 70. Minute. Er traf für Niederwil zum 1:0. Niederwil baute die Führung in der 85. Minute (Valentin Gashi) weiter aus (2:0). Die 87. Minute brachte für Küttigen den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Tomislav Bajo. In der 88. Minute erhöhte Valentin Gashi auf 3:1 für Niederwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Niederwil erhielten Damian Wüthrich (52.) und Fabrice Rätz (91.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Küttigen, Michael Stampfli (77.) kassierte sie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Niederwil. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 13. Niederwil hat bisher sechsmal gewonnen, 14mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Suhr kriegt es Niederwil im nächsten Spiel daheim mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Dienstag (10. Mai) statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Für Küttigen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 12. Nach drei Siegen in Serie verliert Küttigen erstmals wieder.

Auf Küttigen wartet im nächsten Spiel daheim das elftplatzierte Team FC Fislisbach, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (18.00 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Küttigen - FC Niederwil 1:3 (0:0) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 70. Marino Feurer 0:1. 85. Valentin Gashi 0:2. 87. Tomislav Bajo 1:2. 88. Valentin Gashi 1:3. – Küttigen: Severin Wieland, Noel Walpoth, Tomislav Bajo, Janis Christ, Fabian Geissberger, Etienne Michot, Jan Rossi, Gaetano Melfa, Silvan Otto, Elmin Osmanovic, Patrick Russel Grogg. – Niederwil: Levin Gratwohl, Oliver Allenspach, Casey Specker, Luca Angst, Livio Rey, Damian Wüthrich, Noah Schwegler, Oliver Stutz, Valentin Gashi, Marino Feurer, Jamie Specker. – Verwarnungen: 52. Damian Wüthrich, 77. Michael Stampfli, 91. Fabrice Rätz.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

