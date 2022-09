3. Liga, Gruppe 2 Niederwil gewinnt erstmals beim Spiel gegen Erlinsbach Für Niederwil hat es am Samstag im sechsten Spiel den ersten Sieg der Saison abgesetzt. Das Team besiegte auswärts Erlinsbach 5:1. 10.09.2022, 23.05 Uhr

Erlinsbach erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Gavin Porcelli ging das Team in der 20. Minute in Führung. Per Elfmeter glich Rafael Schertenleib das Spiel in der 25. Minute für Niederwil wieder aus.

Danach drehte Niederwil auf. Das Team schoss ab der 55. Minute noch vier weitere Tore, während Erlinsbach kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für Niederwil waren: Rafael Schertenleib, Jamie Specker, Fabrice Rätz und Domenico Dupont. Ein Tor für Niederwil war ein Eigentor des Gegners. Einziger Torschütze für Erlinsbach war: Gavin Porcelli (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Erlinsbach für Rafael Moriggl (54.), Million Girmay (60.) und Dennis Rüedi (73.). Für Niederwil gab es keine Karte.

Die Abwehr von Erlinsbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Defensive 21 Tore hinnehmen musste (Rang 14).

Niederwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit fünf Punkten auf Rang 11. Niederwil hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Küttigen 1a kriegt es Niederwil im nächsten Spiel in einem Heimspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (15. September) (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Erlinsbach verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Erlinsbach hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Fünf Spiele gingen verloren.

Erlinsbach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Villmergen (Platz 10). Die Partie findet am 16. September statt (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Erlinsbach 1b - FC Niederwil 1:5 (1:1) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 20. Gavin Porcelli 1:0. 25. Rafael Schertenleib (Penalty) 1:1.55. Fabrice Rätz 1:2. 61. Eigentor (Gerard Toni) 1:3.73. Jamie Specker 1:4. 85. Domenico Dupont 1:5. – Erlinsbach: Manuel Schaer, Loris Rüedi, Rafael Moriggl, Dennis Rüedi, Gerard Toni, Gavin Porcelli, Evrim Saglam, Joseph Henry James Birchenall, Angelo Cannata, Jan Arnet, Andrea Salemi. – Niederwil: Patrick Kohler, Rafael Schertenleib, Oliver Allenspach, Luca Angst, Casey Specker, Livio Rey, Damian Wüthrich, Raphael Peterhans, Joel Rey, Fabrice Rätz, Sandro Ravelli. – Verwarnungen: 54. Rafael Moriggl, 60. Million Girmay, 73. Dennis Rüedi.

