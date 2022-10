3. Liga, Gruppe 1 Niederlenz siegt nach vier Niederlagen Erfolgserlebnis für Niederlenz: Nach vier Niederlagen in Folge siegt das Team am Freitag auswärts gegen Kölliken 4:0. 29.10.2022, 19.53 Uhr

Serkan Sariyar traf in der 6. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Niederlenz. Per Penalty erhöhte Igor Miranda de Sousa in der 38. Minute zum 2:0 für Niederlenz. Leon Soprek baute in der 54. Minute die Führung für Niederlenz weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Denis Patrone, der in der 67. Minute die Führung für Niederlenz auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Niederlenz für Igor Miranda de Sousa (66.) und Moreno Capuzzi (85.). Kölliken blieb ohne Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Niederlenz eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.5 pro Spiel. Das bedeutet, dass Niederlenz die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Niederlenz um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 11. Niederlenz hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Buchs kriegt es Niederlenz im nächsten Spiel daheim mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 25. März statt (18.00 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Nach der Niederlage büsst Kölliken zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 16 Punkten auf Rang 10. Für Kölliken war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Kölliken tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Küttigen 1b an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 24. März statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Kölliken - FC Niederlenz 0:4 (0:2) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 6. Serkan Sariyar 0:1. 38. Igor Miranda de Sousa (Penalty) 0:2.54. Leon Soprek 0:3. 67. Denis Patrone 0:4. – Kölliken: Durim Racaj, Jan Buchser, Tomislav Tipura, Ilija Tipura, Ardit Kukeli, Ramon Schlatter, Dino Plazibat, Alban Kukeli, Timon Rytz, Gian Farro, Omid Jafari. – Niederlenz: Loris Votta, Carlo Scherrer, Matthias Burkard, Moreno Capuzzi, Avni Jusufi, Simon Schärer, Jad Baalbaki, Serkan Sariyar, Hussein Baalbaki, Leon Soprek, Igor Miranda de Sousa. – Verwarnungen: 66. Igor Miranda de Sousa, 85. Moreno Capuzzi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

