3. Liga, Gruppe 1 Niederlenz mit Auswärtserfolg bei Buchs im ersten Spiel Niederlenz bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Buchs auswärts mit 3:1 16.08.2022, 10.24 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Jad Baalbaki für Niederlenz. In der 14. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 34. Minute brachte Igor Miranda de Sousa Niederlenz mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Jonathan Frey sorgte in der 70. Minute für Buchs für den Anschlusstreffer zum 1:2. In der 88. Minute sorgte Igor Miranda de Sousa für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Niederlenz.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Buchs kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Niederlenz für Denis Patrone (71.), Alessandro Kiener (79.) und Igor Miranda de Sousa (86.).

Niederlenz liegt nach Spiel 1 auf Rang 3. Im nächsten Spiel kriegt es Niederlenz daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Küttigen 1b. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (19. August) (20.00 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Buchs reiht sich nach dem Spiel auf Rang 12 ein. Buchs trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Beinwil am See (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (19. August) (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Buchs - FC Niederlenz 1:3 (0:2) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 14. Jad Baalbaki 0:1. 34. Igor Miranda de Sousa 0:2. 70. Jonathan Frey 1:2. 88. Igor Miranda de Sousa 1:3. – Buchs: Martin Turmakoski, Christian Knecht, Rafael Singy, Sven Nussbaumer, Joël Mathys, Dalibor Vasic, Luca Aebli, Luka Vuleta, Bera Akteke, Riccardo Neumann, Loris Cataldo. – Niederlenz: Sandro De Luca, Loris Votta, Moreno Capuzzi, Noah Hochstrasser, Avni Jusufi, Carlo Scherrer, Igor Miranda de Sousa, Jad Baalbaki, Hussein Baalbaki, Alessio Melis, Leon Soprek. – Verwarnungen: 35. Luka Vuleta, 40. Sven Nussbaumer, 71. Denis Patrone, 76. Joël Mathys, 79. Alessandro Kiener, 86. Igor Miranda de Sousa, 89. Luca Aebli.

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.08.2022 07:51 Uhr.