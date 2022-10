3. Liga, Gruppe 2 Neuenhof lässt sich von Turgi kein Bein stellen Sieg für den Tabellenzweiten: Neuenhof lässt am Freitag zuhause beim 3:1 gegen Turgi (Rang 14) nichts anbrennen. 28.10.2022, 23.13 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Vlerson Veseli, der in der 3. Minute für Neuenhof zum 1:0 traf. Mit seinem Tor in der 66. Minute brachte Shkumbin Shala Neuenhof mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Per Penalty traf Stefan Wink in der 82. Minute für Turgi zum Anschlusstreffer (1:.) mit dem 3:1 für Neuenhof schoss Almedin Qerimi das letzte Tor der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Neuenhof hat bislang häufig überzeugt: In 13 Spielen hat sie total 37 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.8 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die sechstbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Turgi kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 42 Tore in 13 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel (Rang 13).

Neuenhof bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 31 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Neuenhof ist es der zweite Sieg in Serie.

Neuenhof bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Mellingen. Zu diesem Spiel kommt es am 24. März (20.00 Uhr, Stausee, Neuenhof).

Turgi verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Turgi war es bereits die siebte Niederlage in Serie.

Mit dem achtplatzierten FC Würenlingen kriegt es Turgi als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 24. März statt (20.15 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

Telegramm: FC Neuenhof - FC Turgi 3:1 (1:0) - Stausee, Neuenhof – Tore: 3. Vlerson Veseli 1:0. 66. Shkumbin Shala 2:0. 82. Stefan Wink (Penalty) 2:1.90. Almedin Qerimi 3:1. – Neuenhof: Alpay Inaner, Bljerim Nuhija, Stefano Pompa, Vito Giammarinaro, Daim Pnishi, Kreshnik Avdyli, Artan Bytyqi, Shkumbin Shala, Miguel Weber, Deniz Demirci, Vlerson Veseli. – Turgi: Elia Steffen, Daniel Züfle, Michael James Browne, Dardan Ramoja, Elbasan Lubishtani, Dennis Burger, Pascal Knall, Enrico Scaturro, Kishanth Mahendran, Granit Terbunja, Stefan Wink. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

