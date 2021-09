3. Liga, Gruppe 2 Neuenhof holt sich drei Punkte gegen Muri Neuenhof gewinnt am Freitag zuhause gegen Muri 5:4. 17.09.2021, 23.13 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Neuenhof: Shkendim Pireva brachte seine Mannschaft in der 6. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Neuenhof stellte Kristian Hili in Minute 8 her. Varis Xhemaili baute in der 14. Minute die Führung für Neuenhof weiter aus (3:0).

Neuenhof erhöhte in der 17. Minute seine Führung durch Irfan Ponik weiter auf 4:0. Kim Weiss verkürzte in der 45. Minute den Rückstand von Muri auf 1:4. Lirim Rexhepi verkürzte in der 79. Minute den Rückstand von Muri auf 2:4.

Neuenhof erhöhte in der 82. Minute seine Führung durch Miguel Weber weiter auf 5:2. In der 85. Minute verkleinerte Lirim Rexhepi den Rückstand von Muri auf 3:5. Es war ein Elfmeter. Ein Eigentor (Varis Xhemaili) in der 92. Minute bedeutete den Anschlusstreffer für Muri zum 4:5.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Muri für Nicolas Stierli (14.) und Lirim Rexhepi (57.). Keine einzige Karte erhielt Neuenhof.

Zahlreiche Gegentore sind für Muri ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Defensive 18 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Mit dem Sieg rückt Neuenhof um einen Platz nach vorne. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 6. Neuenhof hat bisher viermal gewonnen und dreimal verloren.

Neuenhof spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Wettingen 2 (Platz 10). Diese Begegnung findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Für Muri hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 12. Für Muri war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Muri trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Mellingen 1 (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (20.15 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Telegramm: FC Neuenhof 1 - FC Muri 2 5:4 (4:1) - Stausee, Neuenhof – Tore: 6. Shkendim Pireva 1:0. 8. Kristian Hili 2:0. 14. Varis Xhemaili 3:0. 17. Irfan Ponik 4:0. 45. Kim Weiss 4:1. 79. Lirim Rexhepi 4:2. 82. Miguel Weber 5:2. 85. Lirim Rexhepi (Penalty) 5:3.92. Eigentor (Varis Xhemaili) 5:4. – Neuenhof: Predrag Petrovic, Dario Giacomo, Varis Xhemaili, Vito Giammarinaro, Shkendim Pireva, Jan Voser, Alessandro Bianchi, Irfan Ponik, Kristian Hili, Zahir Krasniqi, Mauro Martinelli. – Muri: Marco Ruf, Phil Parker, Mathis Stutz, Nicolas Stierli, Nils Bruckhoff, Luca Passerini, Rafael Freitas Ferreira, Kim Weiss, Stephen Peacock, Jonathan End, Chris Wiederkehr. – Verwarnungen: 14. Nicolas Stierli, 57. Lirim Rexhepi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Döttingen - FC Bremgarten 1 2:4, FC Neuenhof 1 - FC Muri 2 5:4, FC Würenlingen 1 - SV Würenlos 1 5:1

Tabelle: 1. FC Frick 1a 6 Spiele/18 Punkte (22:4). 2. FC Bremgarten 1 7/15 (21:13), 3. FC Würenlingen 1 6/13 (17:7), 4. FC Tägerig 1 6/13 (11:11), 5. FC Baden 1897 2 6/12 (18:4), 6. FC Neuenhof 1 7/12 (18:26), 7. FC Villmergen 1 6/10 (17:10), 8. SV Würenlos 1 7/9 (12:13), 9. FC Kappelerhof 6/8 (14:14), 10. FC Wettingen 2 6/7 (13:23), 11. FC Döttingen 6/3 (9:30), 12. FC Muri 2 7/3 (16:18), 13. FC Mutschellen 2 6/2 (4:12), 14. FC Mellingen 1 6/1 (10:17).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.09.2021 23:10 Uhr.

Mehr zum Aargauer Regionalsport:

Regionalfussball: «Wenn nötig, wechsle ich mich ein»: Warum der Gränichen-Trainer seinen Spielerpass reaktiviert hat

Regionalfussball: Angekommen beim 13. Verein: Die beeindruckende Karriere von Rafed Bayazi

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti

Unihockey: Aargauer Vereine zwischen Angst und Hoffnung: Wie lang dauert die Saison dieses Jahr?