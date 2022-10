4. Liga, Gruppe 3 Muri und Niederwil spielen Remis Muri und Niederwil spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte. 09.10.2022, 00.12 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Alessio Saporito in der 6. Minute. Er traf für Niederwil zum 1:0. In der 20. Minute traf Alessio Saporito bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Niederwil. Durch einen Doppelschlag rettete sich Muri noch einen Punkt. Manuel Wild erzielte in Minute 55 das 1:2. Nur zwei Minuten später sorgte Lars Widmer für den Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Muri, Livio Feuchter (68.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Niederwil, Yusuf Capan (64.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Muri zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.9 (Rang 3).

Keine Änderung in der Tabelle für Muri: 16 Punkte bedeuten Rang 4. Muri hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Muri auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Villmergen 2. Die Partie findet am 14. Oktober statt (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Für Niederwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 11. Niederwil hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Niederwil trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Bremgarten 2 (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 14. Oktober statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Muri 2b - FC Niederwil 2 2:2 (0:2) - Brühl, Muri AG – Tore: 6. Alessio Saporito 0:1. 20. Alessio Saporito 0:2. 55. Manuel Wild 1:2. 57. Lars Widmer 2:2. – Muri: Kevin Meyer, David Meyer, Ivo Nietlispach, Matthias Frick, Noah Köchli, Dimitri Etterlin, Basil Küng, Joel Moser, Livio Feuchter, Manuel Wild, Patrik Räber. – Niederwil: Linus Dubach, Yusuf Capan, Onur Gören, Robin Gisler, Ricky Kropf, Ayhan Gören, Raul Tarrio Abreu, Marc Wenger, Alessio Saporito, Oliver Raimann, Dani Danielov Tringov. – Verwarnungen: 64. Yusuf Capan, 68. Livio Feuchter.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.10.2022 23:20 Uhr.

