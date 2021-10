3. Liga, Gruppe 2 Muri sorgt bei Bremgarten für Überraschung – Drei Treffer für Valentin Gashi Überraschender Sieg für Muri: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Bremgarten (5. Rang) zuhause 3:1 geschlagen. 11.10.2021, 21.22 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Valentin Gashi in der 12. Minute. Er traf für Muri zum 1:0. Valentin Gashi erzielte nur zwei Minuten später auch das 2:0 für Muri. Blerim Pnishi sorgte in der 45. Minute für Bremgarten für den Anschlusstreffer zum 1:2. In der 68. Minute sorgte erneut Valentin Gashi für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Muri.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Muri sah Rajko Abadzic (80.) die rote Karte. Gelb erhielt Domenico Dupont (90.). Bremgarten behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.5 Toren pro Spiel ist Muri bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Muri um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 10. Muri hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Muri geht es auf fremdem Terrain gegen FC Mutschellen 2 (Platz 12) weiter. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (16.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Für Bremgarten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 5. Bremgarten hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Bremgarten spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Wettingen 2 (Platz 9). Das Spiel findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Telegramm: FC Muri 2 - FC Bremgarten 1 3:1 (2:1) - Brühl, Muri AG – Tore: 12. Valentin Gashi 1:0. 14. Valentin Gashi 2:0. 45. Blerim Pnishi 2:1. 68. Valentin Gashi 3:1. – Muri: Rajko Abadzic, Luca Passerini, Nils Bruckhoff, Mathis Stutz, Laze Stojkovski, Rafael Freitas Ferreira, Nicolas Stierli, Kastriot Tafa, Valentin Gashi, Nelson Afulike, Yves Furrer. – Bremgarten: Fabio Russo, Joël Wirth, Tihomir Grabovica, Nicola Sauter, David Brun, Halil Hoxhaj, Faik Pnishi, Burim Haxha, Roger Karli, Marco Gut, Blerim Pnishi. – Verwarnungen: 90. Domenico Dupont – Ausschluss: 80. Rajko Abadzic.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Frick 1a - FC Tägerig 1 3:1, FC Villmergen 1 - FC Mellingen 1 1:4, FC Döttingen - FC Baden 1897 2 1:4, FC Muri 2 - FC Bremgarten 1 3:1

Tabelle: 1. FC Frick 1a 10 Spiele/28 Punkte (38:11). 2. FC Baden 1897 2 11/27 (44:8), 3. FC Würenlingen 1 11/23 (25:9), 4. FC Neuenhof 1 11/21 (28:30), 5. FC Bremgarten 1 11/17 (25:22), 6. FC Kappelerhof 11/17 (25:25), 7. FC Tägerig 1 11/16 (17:35), 8. FC Villmergen 1 11/16 (29:19), 9. FC Wettingen 2 11/13 (26:41), 10. FC Muri 2 11/13 (28:23), 11. SV Würenlos 1 10/10 (17:22), 12. FC Mutschellen 2 11/8 (14:26), 13. FC Mellingen 1 11/7 (24:30), 14. FC Döttingen 11/3 (12:51).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.10.2021 21:20 Uhr.

Mehr zum Aargauer Regionalsport:

Regionalfussball: So hoch ist die Impfquote bei den Aargauer Zweitligisten

Regionalfussball: «Wenn nötig, wechsle ich mich ein»: Warum der Gränichen-Trainer seinen Spielerpass reaktiviert hat

Windisch Statt Newcastle: Warum der Sohn von FCZ-Legende Shaun Bartlett in der Fussball-Provinz landet

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti